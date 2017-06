Uutinen

Etelä-Saimaa: Kirsi-Kiinteistöjen Jari Koskimies on halukas ostamaan Lappeenrannan Rakuunamäen tyhjät rakennukset Kiinteistösijoitusyhtiö Kirsi-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Koskimies on ollut pitkään kiinnostunut Lappeenrannan Rakuunamäen tulevaisuudesta sekä ideoinut asiaa. Koskimies kertoo olevansa halukas ostamaan alueelta tyhjiksi jäävät rakennukset, kun ne aikanaan tulevat myyntiin. Maasotakoulu vetäytyy Rakuunamäeltä lopullisesti tänä vuonna, ja Lappeenrannan kaupunki kaavoittaa rakennuksille uuden käyttötarkoituksen. Koskimies kertoo olevansa kiinnostunut kokonaisuudesta, ei yksittäisistä rakennuksista. Näin kokonaisuus pysyy hallinnassa. — Meillä on valmiit suunnitelmat siitä, mitä Rakuunamäelle voisi tulla. Jos jokaisella talolla on eri ostaja, kokonaisuus hajoaa. Kirsi-Kiinteistöt on saneerannut aiemmin muun muassa Lappeenrannan keisarinaseman, Lauritsalan posti- ja poliisitalon, Ilomantsin rajavartion alueen useine rakennuksineen, Lappeenrannan Raipon maatalousoppilaitoksen ja Savitaipaleen Savikukon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Kirsi-Kiinteist%C3%B6jen%20Jari%20Koskimies%20on%20halukas%20ostamaan%20Lappeenrannan%20Rakuunam%C3%A4en%20tyhj%C3%A4t%20rakennukset/2017122368799/4