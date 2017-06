Uutinen

Etelä-Saimaa: Joka paikan Jussi Maikkarilla Monitoimimies ei rentoudu, vaan tekee hommia ympäri vuoden. Lappeenrantalainen kaupunginvaltuutettu Juha Härkönen on tehnyt uuden aluevaltauksen kaksoismurhaajan roolissa Maikkarin kesäsarjassa Pihlajakadun tuhmat tädit. Hänet nähdään ainakin kolmannessa jaksossa velkarahoja vaativana gangsterina. Härkönen päätyi sarjaan näyttelijäpiirin kautta. Hänen ystävänsä ja sarjan rekrytoija otti häneen yhteyttä, kun sarjaan ”tarvittiin rumia miehiä”. Roiston roolin Härkönen otti mielellään vastaan, sillä genre oli hänelle uusi. Varsinkin pidätyskuvien ottaminen oli hänestä huvittava prosessi. — Sain olla niin hurja ja vaarallinen, hän sanoo pilke silmäkulmassa. Harrastenäyttelijä on nähty esimerkiksi äskettäin näytelmässä Martin ja Katariinan häät Martti Lutherin roolissa. Poliitikko, yrittäjä ja harrastenäyttelijä kertoo, että hänellä ei ole ongelmia ajanhallinnassa. — Sehän on helppoa, kun ei voi olla kuin yhdessä paikassa kerrallaan. Kuvaukset hoituivat yhdessä illassa. Härkönen kuvailee, että hän piipahti studiolla, ja se oli siinä. Tällä hetkellä hän on keskittynyt päivätyöhönsä vastaanottokeskuksessa ja yritystoimintaan, joten näyttely on jäänyt vähemmälle. — Imurointi ja tiskikoneen täyttäminenkin on jäänyt vähemmälle, hän naurahtaa. Pian Härkönen pääsee kuitenkin uppoutumaan näyttelyharrastukseensa täysillä, sillä edessä on kolmen viikon kesäloma. | Pihlajakadun tuhmat tädit MTV3:n Katsomossa (www.katsomo.fi) ja MTV3:lla 19. ja 20.6. kello 19.30. Lue koko uutinen:

