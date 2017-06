Uutinen

Etelä-Saimaa: Ikonimaalauskurssi oli kuin meditaatiota Muutamassa päivässä ehtii tehdä ikonin. Se hämmästytti kontiolahtelaista Tuija Jormanaista, joka osallistui tällä viikolla Joutsenon taidekesän ikonimaalauskurssille. — Olen ihaillut ikonien tekijöitä ja ajatellut, että he ovat valtavan taitavia. Uskomatonta, että minäkin olen kyennyt tähän, Jormanainen ihmetteli. Aiheena oli Neitsyt Marian ikoni. Kurssilla opettanut ikonimaalari Liisa Tynkkynen oli aikataluttanut viiden päivän rupeaman niin, että jokainen sai valmiin työn viemisiksi kotiin. Ja jos jotakin pientä jäi kesken, sen pystyi viimeistelemään kotona. Jormanaista jännitti hiukan kurssin alussa, sillä hän ei ollut koskaan aiemmin maalannut ikonia. Jännitys suli rennossa ilmapiirissä ja tekemisen meiningissä. — Mielenkiintoista, yllättävää, mukavaa ja rentouttavaa, mutta myös hyvin haastavaa, Jormanainen kuvaili. Lappeenrantalainen Pieta Rahko-Laitila tuli kurssille ystävänsä Afra Prokin houkuttelemana. — On ihanaa ja vapauttavaa olla pikkumaalari, joka kysyy neuvoa opettajalta, Rahko-Laitila sanoi. Prokille ikonimaalaus oli tuttua Etelä-Karjalan kansalaisopiston kursseilta. Maalaaminen osoittautui kesäkurssilla paljon intensiivisemmäksi, kun hommaan käytettiin monta päivää aamusta iltaan. — Itselleni ikonimaalaus on opettanut hirveästi kärsivällisyyttä, Prokki tunnusti. Salolainen Tarja Korjansalo oli kurssin konkari. Hän oli käynyt ensimmäisen ikonimaalauskurssinsa kymmenen vuotta sitten. Vuosien varrella hän oli kulkenut kursseilla eri puolilla Suomea, muun muassa Valamon luostarissa. — Olen osallistunut myös ekumeenisiin ikonimaalausretriitteihin, Korjansalo kertoi. Jormanainen kertoi, että ortodoksisuvun jälkeläisenä hänelle ikonimaalaus merkitsi myös juurien etsimistä. Vuosisataisen perinteen jatkajia Kurssilaiset kokivat ikonimaalauksen syvällisen puolen. Rahko-Laitila kuvaili, että toiminta osoittautui hyvin meditatiiviseksi. Kun käsi piirsi pikkutarkkaa kuvaa, mieli rauhoittui. — Ikonia maalatessa voi sulkea kaiken muun pois, Rahko-Laitila totesi. Kurssilaisia kiehtoivat ikonimaalauksen historia ja käytettyjen symbolien merkitys. Ikoneita maalattiin satoja vuosia vanhojen sääntöjen mukaan tarkkaan määrätyillä malleilla ja väreillä. — Tunnen jatkavani vuosisataista perinnettä, Rahko-Laitila sanoi. Maavärit, kuten okra, sienna ja umbra herättivät sinällään ajatuksia. — Kun värit ovat maavärejä, tuntuu, että mukana on koko luomakunta, luonnehti Tarja Korjansalo. Rahko-Laitila pohti, että kauniiden kuvien tekeminen on yhteistä kaikille uskonnoille. — On universaalia ja ihmisiä yhdistävä asia, että haluamme tehdä henkisistä asioista kauniita. Ikonimaalaus oli ensimmäistä kertaa yksi Joutsenon taidekesän kursseista. — Toive on, että pystymme järjestämään kurssin myös ensi kesänä, Tynkkynen sanoi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Ikonimaalauskurssi%20oli%20kuin%20meditaatiota%20/2017122372274/4