Etelä-Saimaa: Alisa Vainion valmentaja avauskisasta: kilpailunomainen vauhtikestävyysharjoitus Kestävyysjuoksija Alisa Vainio ilmestyi tänään sunnuntaina jälki-ilmoittauneena lähtöviivalle Leppävirralla. Pitkään jalkavaivoista kärsinyt Lappeenrannan Urheilu-Miesten juoksijalupaus kellotti kauden avauskisassaan kotimaisen kärkiajan 10 000 metrillä (37.10,81), mutta valmentaja Jarmo Viskarin mukaan kyseessä oli enemmän kilpailunomainen vauhtikestävyysharjoitus. — Tällä teemalla sinne mentiin, Viskari sanoo. Vainion piti avata kilpailukautensa jo huhtikuussa tai viimeistään maastojuoksun SM-kilpailuissa toukokuun alussa Lahdessa. Keväällä väliin jääneisiin kisoihin Viskari ei halua enää palata. — Me katsomme eteenpäin, ei ole enää syytä katsoa taaksepäin. Vainion harjoittelu on mennyt koko ajan eteenpäin. — Pikku hiljaa tulee vauhtia lisää. Nyt oli jo sellaisia valmiuksia, että pystyimme lähtemään kokeilemaan radalle. Päätähtäimenä nuorten EM-kisat Puolassa Kauden päätähtäimeksi Vainio on asettanut alle 23-vuotiaiden EM-kisat, jotka käydään heinäkuussa Puolan Bydgoszczissa. — Sellaisella ajatuksella koko ajan menemme, treeni kerrallaan eteenpäin. Jos kunto kehittyy sellaiseksi, että rajat saadaan suoritettua ja on järkevää lähteä Puolaan, sitten lähdetään, Viskari pyörittelee. Valmentajan mukaan tulevaa kilpailusuunitelmaa rakennetaan maltilla. Esimerkiksi seuraavasta kilpailusta ei ole vielä päätöstä. — Miten treenit menevät, sen mukaan katsotaan kalenterista kilpailuja. Mitään lukkoon lyötyä suunnitelmaa ei ole. Tämän kilpailun jälkeen vähän palautellaan. Sitten on muutama pitkä lenkki, sitten on vähän vauhtia ja sen jälkeen katsotaan taas kilpailuja. Rasitusmurtumat pilasivat viime kesän Vainio ponkaisi koko kansan tietoisuuteen syksyllä 2015, kun hän juoksi Joutsenon Kullervo-maratonilla 17-vuotiaana hurjan ajan 2.33,24. Aika oli alle 20-vuotiaiden epävirallinen Euroopan ennätys ja alitti myös Rion olympialaisten naisten maratonin tulosrajan. Nuoren ikänsä takia Vainiota ei kuitenkaan voitu valita olympialaisten kuninkuusmatkalle. Viime vuonna Vainiolta odoteltiin todellista läpilyöntiä kestävyysjuoksun huipulle, mutta ennätysten ja mitalien sijaan häneltä jäi rasitusmurtumien takia kilpailukausi käytännössä kokonaan väliin. Lue koko uutinen:

