Etelä-Saimaa: Vihreiden kaupunginvaltuutettu on tyytyväinen puheenjohtajan valintaan Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu vihreiden Virpi Junttila kertoi aikaisemmin Etelä-Saimaalle äänestävänsä puheenjohtajakisassa ykköseksi Krista Mikkosta ja vasta toiseksi Touko Aaltoa. — Erot ehdokkaissa olivat hyvin pienet. Kumpikin sopii hyvin vihreiden puheenjohtajaksi, mutta valintaani vaikutti alueellisuus. Halusin tukea itäsuomalaista ehdokasta ja siksi valitsin Krista Mikkosen, hän tuumaa. Hänen mielestään Aallon voitto oli aavistettavissa. Junttila on kuitenkin tyytyväinen puheenjohtajan valintaan. — Arvostan Aaltoa, sillä hän on oikea työmyyrä ja suhtautuu pestiin vakavasti. Hän on keskusteleva ihminen, joka tekee paljon yhdessä sekä puolueessa että politiikassa ylipäätään. Lue koko uutinen:

