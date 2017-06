Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtioneuvos Riitta Uosukaisella riittää vientiä, kun Suomella täyttyy satanen ja itsellä 75 Riitta Uosukaiselle, huomenna 75, satavuotias Suomi on antanut paljon. Kuten pitkän poliitikkouran ja valtioneuvoksen arvonimen ensimmäisenä naisena. Suomalaisuuden Liiton kunniajäseneksikin Uosukaiselle on kutsu käynyt. Nyt Uosukainen sanoo tulleensa Topinsa kanssa elämänvaiheeseen, missä on aika jo höllätä vauhtia. Tai olisi. Tilauksia tekevälle riittää, näin kaikkien suomalaisten juhlavuonna varsinkin. — Tähän mennessä olen ollut esiintymässä kahdessakymmenessä Suomen juhlassa. Ja niitä riittää jouluun saakka, Uosukainen kertoo. Mieluisia ne keikat ovat olleet. Imatran neuvoksella on vanhoja tuttuja lukematon määrä ympäri maata, ja uudet ihmiset tulevat tutusteltua ja halailtua siinä samalla. Uosukaisen kokemus on, että suomalaiset osaavat juhlia isänmaataan juuri niin kuin pitää: iloisesti sekä arvokkaasti. Ja mikäpä siinä: maalle kuuluu hyvää. Taloudella alkaa mennä entistä paremmin, Uosukainen toteaa. Ajankuvan kääntöpuolta on kuitenkin se, että liian monilla on liian tiukkaa. Siksi Uosukaisen mielestä oli äärimmäisen tärkeää, että Sipilän hallitus pelastui jatkamaan töitään. Niistä tärkein Uosukaisen mielestä on uuden soten maaliin saattelu. — Nykyistä paremmin toimiva järkevä järjestelmä tarvitaan. Vanhuksia tulee koko ajan lisää. Eräässä vaalissa oli toivomisen varaa Omalta poliittiselta uraltaan Uosukainen ei muista tilanteita, joissa hän olisi joutunut käymään kuilun partaalla Sipilän tavoin. Pari kipupistettä mieleen kuitenkin jäi. Sellainen olivat etenkin vuoden 2000 presidentinvaalit. Niiden alkugallupeissa Uosukainen oli kärjessä. Sitten draaman kaari kääntyi laskuun. Lopputuloksena oli kolmas tila. Ensimmäisen kierroksen alkuerästä finaaliin etenivät Tarja Halonen ja Esko Aho. Tuntui, että omien tuki jäi siinä vaalissa vajaaksi. Uosukainen ikään kuin uhrattiin kokoomuksen ehdokkaaksi, koska puolueella kuului sellainen olla. — Pitää muistaa, että en ollut mitenkään tyrkyttäytynyt ehdokkaaksi. Mutta eipä ollut vaalin jälkeen ilkkujiakaan. Media ilmeisesti ymmärsi, mistä oli ollut kysymys, pronssimitalisti muistelee. Siihen aikaan puoluetta johti muuan Sauli Niinistö. Menneet saavat Uosukaisen puolesta olla menneitä. Katkeruutta hän ei sano tuntevansa. Tulevissa vaaleissa Uosukainen sanoo seisovansa Niinistön takana, vaikka tämä valitsi etenemistiekseen valitsijayhdistysväylän. — Antaa pojan tehdä niin kuin tekee, mutta kokoomuksen ehdokkaana minä häntä aion kannattaa. Rämpsälä on rakkain paikka Uosukaisten arjessa on kolme tärkeää kiintopistettä. Helsingin asunto on hyvä tukikohta lähteä reissuun mihin päin tahansa. Rentoutumassa käydään Utulan mökillä Ruokolahdella. — Mutta tärkeistä tärkein on Rämpsälän koti Imatralla, Riitta Uosukainen sanoo. Silloin ollaan virallisemmin sanottuna Rautionkylässä, Imatran pohjoisessa huvilakaupunginosassa, kuten eräs määritelmä kuuluu. Kotitalon liepeiltä löytyy muitakin rakkaita paikkoja, Vuoksenniskan tori esimerkiksi. Siellä Uosukainen kohtaa sellaista avointa karjalaisuutta, jonka hän toivoisi leviävän ympäri kyliä. Sillä empatialla on neuvoksen mielestä kysyntää myös Imatralla, joka sekään ei ole viime aikoina välttynyt traagisilta tapahtumilta. — Rakastakaa, rukoilkaa, Uosukainen kehottaa imatralaisiaan. Yhteistyö on voimaa Imatra on saumakohdassa valtuuston ja kaupunginjohtajan vaihtuessa. Edelliset päättäjät saivat Uosukaisen mielestä Ukonniemen rakentamisineen aikaan paljon hyvää. Yhteistyöllä se tehtiin, ja niin on Uosukaisen mielestä mentävä jatkossakin. Edesmenneen valtuuston puheenjohtajan Tiina Wilen-Jäppisen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen yhteispeli oli Uosukaisen mielestä hieno esimerkki yhteisymmärryksestä yli puoluerajojen. Kirjaimellisesti läheistä yhteistyötä tekivät aikanaan jo vastaavilla paikoilla istuneet Rämpsälän naapurukset Topi Uosukainen ja Pentti Komi, valtioneuvos muistaa. Eri puolueista oltiin, mutta asioiden solmut aukenivat sujuvasti saunan lauteilla. Ukko-Pekan asialla Riitta Uosukainen harrastaa lukemista, liikuntaa ja puhumista. Siinä ovat tärkeimmät, noin yleisesti. Muista mielenkiinnostuksista Uosukainen mainitsee erikseen balettiriennot ja P.E. Svinhufvudin. Entisen presidentin nimikkosäätiön aktiivina Uosukainen iloitsee siitä, että Ukko-Pekan Kotkaniemi alkaa näyttää pelastetulta. Se on Svinhufvudille ja Uosukaiselle eräänlainen kaksoisvoitto. Tässä järjestyksessä he saivat sellaisen myös, kun Etelä-Saimaa äänestytti Suomen 80-vuotisvuonna merkittävimpiä eteläkarjalaisia. Voidaan heittää valistunut arvaus siitä, että tuskin kummankaan kertoimet paljoa kasvaisivat, jos vastaava kisa päivitettäisiin nyt uusiksi. Merkkipäiväänsä 18.6. Uosukainen viettää matkoilla. Lue koko uutinen:

