Etelä-Saimaa: Uutisen takaa: Virkistysaluesäätiötä voi odottaa jättimaksut — Änkilän osakaskunta hakee takautuvia korvauksia omistamastaan koskivoimasta Rautjärven Hiitolanjoella Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö juhlisti keskiviikkona Hiitolanjoen voimalakauppoja. Säätiö osti sähköyhtiö Vantaan Energialta Lahnasenkosken voimalan, kiinteistön ja sen muut rakennukset. Kauppakirja ja ostohinta pidettiin salaisina. Kauppakirjassa uudelle voimalaomistajalle saattoi todennäköisesti siirtyä myös sekä oikeudellinen että taloudellinen vastuu käynnissä olevasta oikeusprosessista. Hiitolan- eli Kokkolanjoen länsirannan vesialueen omistavalla Änkilän osakaskunnalla on korkeimmassa hallinto-oikeudessa anomus, jolla se hakee korvauksia koskivoiman käytöstä. Miten hyvin virkistysaluesäätiö oli perillä tästä oikeusprosessista, kun se lähti talvella mukaan voimalan ostoon? Lahnasenkosken voimala on tuottanut omistajilleen sähköä ja rahaa vuodesta 1911 lähtien. Vantaan Energia osti voimalan vuonna 2001. Yli kymmenen vuoden oikeusvaiheiden jälkeen korkein hallinto-oikeus päätti muutama vuosi sitten, ettei koskivoima olekaan koskaan ollut voimalan omistajien omaisuutta vaan se kuuluu osakaskunnille ja maanomistajille. Änkilän osakaskunta hakee koskivoimakorvauksia vuodesta 1961 lähtien, jolloin vesilaki astui voimaan. Osakaskunnan oikeusprosessista vastaavan Martti Myllyksen mukaan korvausmäärässä puhutaan sadoista tuhansista euroista. Myllyksen mukaan oikeuskäsittely menee hallinto-oikeudessa eteenpäin omalla painollaan, eikä hänellä ole tarvetta siihen puuttua. Hän haluaa, että prosessi viedään loppuun asti. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ei ole ollut Myllykseen yhteydessä. Säätiön tukena voimalakaupoissa on ollut Rautjärven kunta, Etelä-Karjalan liitto ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jotka ovat varanneet joen ennallistamiseen kolme miljoonaa euroa. Tavoitteena on vapauttaa kosket arvokkaan Laatokan lohen nousulle ja parantaa jokialueen virkistysmahdollisuuksia. Kolmesta miljoonasta puolet on varattu kolmen voimalan lunastamiseen. Sähköyhtiö Hiitolanjoen voima omistaa joella Kangaskosken ja Ritakosken voimalat, mutta yhtiön pyytämä suuri hinta voimaloista on katkaissut kauppaneuvottelut. Vantaan Energia tuli Lahnasenkosken voimalan hinnassa reilusti alemmas kunnan, liiton ja ELYn arvioimasta hinnasta, siksi niin paljon Vantaan Energiaa kiiteltiin tiedotustilaisuudessa. Sähköyhtiöllä oli varmasti hyvä tahto saada Lahnasenkoski vapaaksi vaelluskaloille. Ympäristöteon lisäksi yritys nähtävästi pääsi eroon Änkilän osakaskunnan vaatimista korvauksista. Samoin oikeuden velvoittamista satojen tuhansien arvoisista kalaportaista, joiden rakentamisen yhtiö olisi aloittanut tänä keväänä. Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen totesi myös, että voimalan tuotto oli pieni ja kulut suuret. Etelä-Karjalan kuntien tukemalla virkistysaluesäätiölläkin on takana ennen kaikkea hyvä tahto. Kaupalla se laajentaa ja parantaa Hiitolanjoella omistamiaan retkeilyalueita. Säätiö myös lopettaa voimalan käytön ja ennallistaa kosken, joka turvaa ainakin Lahnasenkoskella Laatokan lohen nousun. Kunhan lohi pääsee alapuolisen Kangaskosken voimalan ohi. Myös Änkilän osakaskunnalla on tavoitteena saada Hiitolanjoki hyväksi kalajoeksi. Oikeuden kautta haetut korvauksetkin ovat varmasti tärkeät. Kirjoittaja on Etelä-Saimaan Imatran toimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

