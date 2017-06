Uutinen

Etelä-Saimaa: Toimeentulotuen ruuhkat tasaantuivat, opiskelijat näkyvät asumistuen hakijamäärissä Toimeentulotuen ruuhkat ovat purkautuneet. Kelan eteläisen vakuutuspiirin alueella, johon Lappeenrannan ja Imatran seutu kuuluu, toimeentulotukipäätöksen saa tällä hetkellä keskimäärin 5,8 arkipäivässä. Lain mukaan päätös täytyy saada seitsemässä arkipäivässä. — Huhtikuun puolivälin tietämiltä olemme olleet läpimenoajoissa, Anita Vohlonen Kelan eteläisestä vakuutuspiiristä kertoo. Toimeentulotukien myöntäminen ruuhkautui pahasti vuodenvaihteessa, kun tukien käsittely siirtyi kunnilta Kelalle. Vielä huhtikuun alussa käsittelyajat venyivät eteläisessä vakuutuspiirissä 9,5 arkipäivään. Kesä tuo opiskelijoita toimeentulotuen piiriin Siitä, miten kesä vaikuttaa toimeentulotuen hakijamääriin, Kelalla ei ole vielä omakohtaista kokemusta. Kunnilta saadun tiedon mukaan esimerkiksi opiskelijoita voi kesäkuukausina tulla toimeentulotuen asiakkaiksi talvikautta enemmän. — Hakemuksia tulee todennäköisesti lisää esimerkiksi opiskelijoilta, joilla ei ole oikeutta opintotukeen, jos opiskelu ei jatku kesäkuukausina. Mikäli opiskelija ei ole saanut kesätöitä, voi taloudellinen tilanne olla heikko, Vohlonen kertoo. Opiskelijat ovat jo hakeneet yleistä asumistukea Opiskelijat näkyvät tällä hetkellä myös yleisen asumistuen hakijamäärissä. Syynä on opintotuen muutos. Opiskelijat siirtyvät elokuun alusta alkaen yleisen asumistuen piiriin, ja syksyllä alkavaa tukea on voinut hakea toukokuun lopusta lähtien. — Opiskelijoita ei korvamerkitä tilastoihin, mutta saapuneiden asumistukihakemusten määristä näkee osviittaa siitä, että hakemuksia on jo tehty, Kelan lakimies Mikko Horko kertoo. Viikkoon 16 asti yleisen asumistuen hakemuksia tuli koko maassa 8 000—10 000 per viikko. Touko-kesäkuun vaiheessa, viikolla 22, hakemusten määrä kasvoi 16 000:een, ja kesäkuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla hakemuksia tuli 13 000. Myös sähköisten hakemusten osuus on kasvanut. — Hakijajoukossa on todennäköisesti paljon opiskelijoita, jotka ovat tottuneet käyttämään sähköisiä palveluita. Toukokuussa uudet asumistukihakemukset käsiteltiin keskimäärin 15,5 päivässä. Tavoiteaika on kolme viikkoa. Ruuhkaa on odotettavissa elokuulle. — Uusien opiskelijoiden kohdalla sekä opiskelupaikat että asumistilanteet selviävät vasta myöhemmin, mikä väkisin tekee ruuhkapiikkiä. Kela varautuu tilanteeseen palkkaamalla lisää hakemuskäsittelijöitä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/17/Toimeentulotuen%20ruuhkat%20tasaantuivat%2C%20opiskelijat%20n%C3%A4kyv%C3%A4t%20asumistuen%20hakijam%C3%A4%C3%A4riss%C3%A4/2017122376746/4