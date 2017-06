Uutinen

Etelä-Saimaa: Mobiilimaksulla hoituvat jo kauppaostokset, parkkimaksut ja reseptien uusiminen — mitä mobiilimaksupalveluita käytät itse? Imatralaislähtöinen Jaakko Ruotsi tarkistaa älypuhelimestaan, mitä mobiilimaksusovelluksia valikosta löytyy. Ladattuna on muun muassa oman pankin tunnuslukusovellus ja toissijaisen pankin verkkopankkisovellus. — Tunnuslukusovellus on todella hyvä. Pankkiasioiden hoitaminen on helppoa, eikä tunnuslukukorttia tarvitse kantaa mukana, Ruotsi kertoo. Hänellä ei ole mobiilimaksamisesta huonoa sanottavaa. Lappeenrannassa kesämökkeilevä Joonas Alaraudanjoki suhtautuu mobiilimaksamiseen varauksellisemmin. Hän kertoo ostavansa puhelimella pääasiassa matkalippuja. — Verkkopankkisovellus oli hetken ladattuna. Minulle asioinnin nopeus ei ole kuitenkaan niin tärkeää, ettenkö voisi maksaa laskuja ja ostoksia muilla keinoin. Alaraudanjokea mietityttää mobiilimaksamiseen liittyvät tietoturva-asiat. — Etenkin huolestuttaa se, että puhelimen kadotessa tietoni voisivat olla helposti toisten saavutettavissa. Verkkopankin käyttö siirtyy mobiiliin Tutkimuspäällikkö Anu Raijas kertoo, että verkkopankin käyttö mobiililaitteella on kasvanut, kun taas tietokoneella supistunut. Finanssialan tuoreen tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista käyttää verkkopankkia joko pääasiallisesti tai toissijaisesti jollain mobiililaitteella. Kaksi vuotta aiemmin näin teki joka kolmas. — Voisi ajatella, että laskujen maksaminen olisi helpompaa tietokoneella ison näytön vuoksi. Puhelin on kuitenkin kätevä, sillä se kulkee aina mukana, sanoo Raijas Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Pankkien mobiilisovelluksia käyttävät erityisesti 18—44-vuotiaat, joista noin 70 prosenttia asioi verkkopankissa mobiililaitteella. Esimerkiksi Osuuspankin OP-Mobiililla on jo miljoona käyttäjää. Taitoja oman talouden hallintaan vaaditaan Raijaksen mukaan mobiilimaksamisen kasvavaa suosiota selittää mobiilimaksupalveluiden tarjonnan voimakas lisääntyminen viimeisen kahden vuoden aikana. Muun muassa Automatia lanseerasi keväällä Siirto-maksujärjestelmän, jonka avulla rahaa voi siirtää vastaanottajalle reaaliaikaisesti puhelinnumeron perusteella. Se toimii tällä hetkellä Nordean, OP:n ja S-pankin välillä. Raijaksen mukaan mobiilimaksamisen helppoudessa on myös varjopuolensa. Jos oman talouden hallinnassa on ongelmia, voi maksukorttiakin nopeampi mobiilimaksaminen tuoda lisää hankaluuksia. — Kun maksaminen on hirveän helppoa, saatetaan ostoja tehdä suunnittelematta. Silloin voi olla vaikea hahmottaa, mitä tililtä veloitetaan. Mobiilimaksaminen syrjäyttänee käteisen lisäksi maksukortit Keski-Euroopan maihin verrattuna Suomi on edelläkävijä mobiilimaksamisessa. Raijaksen mukaan Saksassa usein yleisin ja ainoa hyväksyttävä maksuväline on yhä käteinen. — Suomessa elämää helpottavat teknologiset innovaatiot lyövät läpi helposti. Pidemmällä aikavälillä mobiilimaksaminen tulee korvaamaan käteisen lisäksi todennäköisesti myös maksukortit. Myös useat vaate- ja tavarataloketjut ovat tuoneet markkinoille omat mobiilisovelluksensa. Lompakko tulee kevenemään pian niin maksu- kuin kanta-asiakaskorteista. — Kun koko elämä kulkee kännykässä mukana, on yhä tärkeämpää huolehtia siitä, ettei puhelin joudu vääriin käsiin, Raijas sanoo. Mobiilimaksujen palveluita on monenlaisia Pankit Pankkien mobiililompakoita ovat muun muassa Osuuspankin Pivo, Nordean Nordea Pay, Danske Bankin Mobile Pay ja Aktia Wallet. Sovellusten ominaisuudet vaihtelevat. Kaikilla applikaatioilla voi maksaa ostoksensa kaupan kassalla vilauttamalla puhelinta kaupan lähimaksupäätteellä. Tämä edellyttää, että puhelin tukee lähimaksamisen mahdollistavaa NFC-tekniikkaa. Pankkien verkkopankkisovelluksia ovat muun muassa OP-Ryhmän OP-Mobiili, Nordean Mobiilipankki, Danske Bankin Mobiilipankki, Handelsbankenin Handelsbanken FI, Säästöpankin Sp-Mobiili ja S-ryhmän S-mobiili. Sovellusten avulla voi muun muassa maksaa laskuja verkkopankissa. Tällä hetkellä Siirto-maksujärjestelmä toimii Nordean, OP:n ja S-Pankin välillä. Palvelun avulla voi muun muassa tehdä tilisiirron reaaliaikaisesti. Riittää, että tietää maksun vastaanottajan puhelinnumeron. Puhelinoperaattorit OmaElisa-sovelluksella ja MinunTelia-sovelluksella voi muun muassa maksaa laskuja ja seurata omien liittymien käyttöä. DNA Prepaid-sovelluksella voi muun muassa ladata saldoa ja DNA TV:n kautta voi katsoa tv-ohjelmia. Pysäköinti ParkMan- ja EasyPark-sovelluksilla voi aloittaa ja lopettaa pysäköinnin sekä jatkaa pysäköintiaikaa puhelimen kautta. Sovelluksilla voi myös etsiä vapaita pysäköintipaikkoja. Joukkoliikenne Imatralla paikallisliikenteessä bussimatkan voi maksaa älypuhelimella 1.8. alkaen. Myös Lappeenrannan joukkoliikenteessä matkan voi maksaa kahdella eri sovelluksella arvion mukaan vielä tämän kesän aikana. Ladattavalla kännykkäsovelluksella voi ostaa bussilipun, joka tulee näyttää kuljettajalle bussiin noustessa. Matkahuollon Bussiliput-sovelluksella ja VR:n VR-mobiili-sovelluksella voi hakea aikatauluja ja ostaa matkalippuja. Terveyspalvelut Mehiläisen Oma mehiläinen-sovelluksella ja Terveystalon Oma terveys-sovelluksella voi muun muassa varata lääkäriajan sekä uusia ja maksaa reseptejä. Lue koko uutinen:

