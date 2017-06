Uutinen

Kultsu pisti verkot tötterölle ja auttoi PEPOn piikkipaikalle jalkapallon kakkosessa Lappeenrannan molemmat seurat voittivat lauantaina ottelunsa jalkapallon kakkosessa. Maalinteon kanssa alkukaudella tuskaillut Joutsenon Kultsu FC yllätti A-lohkossa toisena olleen vantaalaisen FC Legirus Interin maalein 2—1 (2—0) ja auttoi samalla paikalliskilpailijansa PEPO Lappeenrannan nousemaan lohkon kärkipaikalle. Maalinteon Joutsenossa aloitti Niko Lohi ottelun 4. minuutilla. Punamustien toisesta osumasta vastasi Antti Voutilainen senior 21. minuutilla. Ottelu oli samalla ensimmäinen tällä kaudella, missä Kultsu onnistuu tekemään enemmän kuin yhden maalin. PEPO haki täydet sarjapisteet lohkossa viimeisenä olevalta FC Lahti Akatemialta maalein 3—2. Tauolla kotijoukkue johti 2—1, mutta Jerry Särkän ja Hermes Palominon toisen puoliajan osumat nostivat lilapaidat täysille pisteille. Palominon maali syntyi aivan ottelun lopussa, 89. minuutilla. PEPOn ensimmäisestä osumasta vastasi Richard Ainscough. Voitto nosti PEPOn yhden pisteen turvin A-lohkon kärkeen, mutta piikkipaikalta pudonnut Klubi 04 on pelannut yhden ottelun lilapaitoja vähemmän. HJK:n kakkosryhmä on lohkon ainut tappioton joukkue. PEPO on kärsinyt kaksi tappiota, mutta lilapaidat ovat voittaneet viisi peliä, yhden enemmän kuin sunnuntaina oman ottelunsa pelaava Klubi 04.

