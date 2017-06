Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiitoksia, Imatra: kyllä kelpaat — Sanan suvipäivillä on ihasteltu säätä ja paikkaa Imatralla jatkuvien Sanan suvipäivien teema on suvaitsevaisesti Sie kelpaat. Ja kyllä kelpaa Imatrakin vieraille. Porvoosta tulleet Eeva ja Voitto Heikkinen ihailivat lauantaina loistavaa säätä ja Vuoksen varteen sijoitettua tapahtumapaikkaa. Edellisvierailullaan muutama vuosi sitten Heikkiset keskittyivät nauttimaan kylpyläpalveluista, mutta nyt lähdettiin myös innokkaasti ulkoilemaan. Suvipäivien esiintyjiin kuuluvalle Kansan Raamattuseuran Sana-lehden päätoimittajalle Heli Karhumäelle tapahtuma on lajissaan neljäs, ja ehkä tähän mennessä paras. Karhumäki kehui myös paikallisten järjestäjien oivallusta, mikä vei päätapahtumat rakennusten seinien sisältä juhlakentän telttoihin. Karhumäki kertoi kirkon kirjoittajan suureksi myönteiseksi juttujen aiheeksi nuorten kasvavan halun kirkon tehtäviin hakeutumiseen. — Eikä se ole enää kodin toivetta, vaan omaa tahtoa, Karhumäki tiesi. Useita tuhansia kävijöitä koonneet suvipäivät jatkuvat vielä sunnuntaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/17/Kiitoksia%2C%20Imatra%3A%20kyll%C3%A4%20kelpaat%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Sanan%20suvip%C3%A4ivill%C3%A4%20on%20ihasteltu%20s%C3%A4%C3%A4t%C3%A4%20ja%20paikkaa/2017522379348/4