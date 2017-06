Epäonninen lintujen ruokkimisen kieltävä kyltti on poistettu Lappeenrannassa — ”virheen syy epäselvä käsiala”

Kuva: Juho Maijala

Lappeenrannan sankarihautausmaan viereen pystytetty lintujen ruokkimisen kieltävä kyltti on poistettu.

— Se poistettiin perjantaina aamupäivän aikana, kertoo Lappeenrannan kaupungin vastaava tiemestari Matti Himmi.

Kyltti nousi torstaina nettihitiksi, kun Iltalehti kertoi kyltin rallienglantia muistuttavasta kirjoitusmuodosta ”His forbitten to feed the birds”. Lauseella on todennäköisesti haettu muotoa ”It is forbidden to feed the birds”, joka tarkoittaa, että lintujen ruokkiminen on alueella kielletty.

Selityksenä käsialavirhe

Himmin mukaan epäonnisen tekstin taustalla on inhimillinen erehdys ja käsialavirhe.

— Teksti on alunperin kirjoitettu käsin lapulle. Henkilö, joka on sitten tekstin kopioinut, on lukenut epäselvää käsialaa näin.

Kylttien tekstit tehdään eräänlaisella teippikoneella, joka liimaa kirjaimet hyvin tiukasti kylttiin. Himmin mukaan kaikki tekstit pyritään oikolukemaan ennalta, mutta joskus virheitä tapahtuu.

Sitä, tuleeko uusi kyltti uusin tekstein Sankarihautausmaalle, hän ei osaa vielä kertoa.

— Seuraamme tilannetta. Jos lintujen ruokkimisesta on edelleen häiriötä, uusi kyltti varmaankin tuodaan paikalle.

Kyltin taustalla on sankarihautausmaalla oleva todellinen ongelma.

Erityisesti turistit ovat ruokkineet alueella lintuja, mikä on saanut linnut kakkimaan sankarihautausmaan hautakiville ja aiheuttamaan yleistä epäsiisteyttä.