Etelä-Saimaa: Eläkkeelle jäävän Pertti Lintusen viesti: Imatran konsernihallinto pidettävä tiukasti hyppysissä Imatran kaupungin ja sen tytäryhtiöiden yhteispelin on sujuttava jatkossakin saumatta. Elinkeinopoliittisesti tärkeissä hankkeissa Imatran kaupunkikonsernin pitää pystyä toimimaan yhtä ketterästi ja ripeästi kuin tähänkin saakka. Päätöksenteossa ei ole varaa haparointiin tai hidasteluun. Näin viestittää Imatran eläkkeelle jäävä kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Sanoista kuultaa pienoinen huoli. Hän ei emmi hetkeäkään kysyttäessä, jääkö Imatralla kesken jotakin tärkeää, joka pitää nyt muiden saattaa loppuun. — Konsernihallinnon kehittäminen. Kokonaisuus pitää pysyä päätöksenteon kannalta hallinnassa, Lintunen vastaa. Imatran kaupungin tytäryhtiöiden hallitukset uudistuvat kertaheitolla lähiaikoina. Aiemmin tytäryhtiöt oli tapana miehittää kärkipoliitikoilla, lähinnä kaupunginhallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajilla. Tähän on tulossa iso muutos. Jatkossa tytäryhtiöihin ei valita enää poliittisen ykkösketjun jäseniä. Ensimmäisenä asiasta teki periaatepäätöksen kokoomus. Muut ryhmät ovat seuranneet perässä. Viimeisimpänä demarit, joiden valinnat tulevalle vaalikaudelle ovat huomiota herättäviä. SDP esittää tytäryhtiöiden hallituksiin henkilöitä poliittisen päätöksenteon ulkokehältä. Joukossa on esimerkiksi kuntavaaleissa 44 ääntä saanut Marko Siira, joka parhaiten tunnetaan Osmo's Cosmoksen entisenä rumpalina. Pertti Lintunen ei ota kantaa nimityksiin, mutta sanoo, että uusi linja on haaste etenkin tiedonkululle. Miten emokonsernin tahto saadaan jatkossa välittymään tytäryhtiöihin, kun suora yhteys kaupunginhallitukseen katkeaa? — Kaupunginhallituksessa ja tytäryhtiöiden hallituksissa on jatkossa ihan eri ihmiset, Lintunen tiivistää. Käytännössä tytäryhtiöiden hallitukset joutuvat aloittamaan työnsä nollasta. Lintunen pelkää, että samalla kun jäsenet vaihtuvat, historia katkeaa. Sisäänajo voi viedä pitkään, jopa vuoden, kaksi. — Siihen Imatralla ei ole varaa. Tämä on suuri haaste. Ei yrityksiä investointeineen ole tyrkyllä jonoksi asti. Lintunen ottaa lopuksi esimerkin runsaan viiden vuoden takaa. Tetra pakin pakkausmateriaalitehdas saatiin perustettua Imatralle ennätysajassa. Ensi keskusteluista tuotannon käynnistymiseen meni toista vuotta, muistelee Lintunen ylpeänä. — Tetra pak on globaali toimija, jolla on toimintaa pitkälti yli sadassa maassa. Yhtiön mukaan missään muualla koneita ei ole saatu käyntiin niin nopeasti kuin Imatralla. Tästä asenteesta ja toimintakulttuurista Lintunen toivoo pidettävän kiinni jatkossakin.

