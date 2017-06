Uutinen

Etelä-Saimaa: Agilityn joukkuemestaruudet ratkottu, Lappeenrantaan tuli SM-hopeaa medikoirien sarjassa Lappeenrannan Agilityurheilijat pääsi kotikentällään mitalin makuun agilityn SM-joukkuekisassa tänään lauantaina. Lappeenrannan joukkue sijoittui medikoirien sarjassa toiseksi Kisapuiston kentällä käydyssä kilpailussa. Medikoirien suomenmestaruus meni Keski-Pohjanmaan Koirakillalle tuloksella -26,77. Kolmanneksi tuli Itä-Helsingin Agilityharrastajat. Maksijoukkueiden suomenmestaruuden vei Turun Seudun Agilityurheilijat tuloksella -25,14. Toiseksi tuli Joensuun Agilityurheilijat ja kolmanneksi Itä-Helsingin Agilityurheilijat. Minien joukkuesuomenmestari on Agility Team Turku tuloksella -8,64. Toiseksi tuli Järvenpään Agilityurheilijat ja kolmanneksi Tornion Kennelkerho. Joukkuetulos lasketaan joukkueen kolmen parhaan koirakon yhteistuloksen perusteella. Joukkueessa voi startata enintään neljä koirakkoa, jotka kaikki suorittavat yhden agilityradan. Koirakoiden tavoitteena on ratavirheetön ja mahdollisimman nopea tulos. Kilpailijoita kolmessa kokoluokassa, mini, medi ja maksi, oli yhteensä 219 joukkueellista. Sunnuntaina kilpaillaan agilityn yksilösuomenmestaruudet. Radoille on lähdössä yhteensä 709 koirakkoa. Lue koko uutinen:

