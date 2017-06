Uutinen

Etelä-Saimaa: Sanan suvipäiviä vietetään Imatralla 28 vuoden tauon jälkeen, järjestäjien odotuksissa 5 000 kävijää Imatrankosken urheilukentällä huhki keskiviikkona ketterä joukko nuoria vapaaehtoisia. Imatran seurakunnan rippikoululaiset saapuivat Päivärannasta asti teltanpystystalkoisiin kesken rippileirinsä. — Nuoret ovat innoissaan päästessään tekemään käytännön töitä. Monen mielestä se voittaa luokassa istumisen, leiripappi Ville Kajan kertoi. Harjoitusmielessä väkitelttoja ei suinkaan pystytetty, vaan niitä käytetään Sanan suvipäivillä muun muassa myynti- ja kokoontumistiloina. — Tässä nuoret saavat arvokasta oppia diakoniasta ja seurakunnan vapaaehtoistyöstä, Kajan totesi. Viimeksi kävijöitä viisinumeroinen määrä Kansan raamattuseuran kesäjuhlia eli Sanan suvipäiviä vietettiin Imatralla viimeksi vuonna 1989. Sanaa kuulemaan saapui viikonlopun aikana tuolloin noin 11 000 ihmistä. — Talkoohenki oli silloin huipussaan. Tämän vuoden talkoissa on ollut paljon samoja ihmisiä, jotka olivat auttamassa järjestelyissä 28 vuotta sitten, kertoo tapahtuman pääsihteeri Kaisa Tuikkanen Imatran seurakunnalta. Tänä vuonna odotukset kävijämäärän suhteen ovat maltillisemmat. Viime vuonna Kangasalla päästiin 5 800 kävijään, joka oli Tuikkasen mukaan selvästi odotusarvoa enemmän. — Odotamme silti tänäkin vuonna yli 5 000 kävijää. Lauantaina paikalla voi olla yhtä aikaakin yli 2 000 henkeä, kun samanaikaisia tapahtumia on kentällä, kirkossa ja lyseon salissa, Tuikkanen arvioi. Ei mikään tavallinen herätysliike Tapahtuma-alue on kompakti: siihen kuuluvat Imatrankosken kirkko ja urheilukenttä sekä Imatran yhteislyseon rakennus. Konsertti- ja luentopaikkana toimivassa isossa juhlateltassa on 1 700 istumapaikkaa. — Esiintyjiä varten on noin 14 metriä pitkä lava, jonka saimme asennettua keskiviikkona. Teltassa on myös huippuäänentoisto ja screenit, joilta yleisö näkee yhteislaulujen sanat. Kansan raamattuseura kuuluu kirkon viidesläisiin herätysliikkeisiin. Se poikkeaa kuitenkin perinteisistä herätysliikkeistä ja on profiloitunut kirkon palvelujärjestöksi. Sanan suvipäivät järjestetään nyt 70. kerran. Tapahtuman paluu Imatralle juontaa keskusteluun, jonka pastorina toimiva Tuikkanen kävi KRS:n varatoiminnanjohtajan Kalle Virran kanssa pari vuotta sitten. — Olin silloin pääsihteerinä eräässä toisessa KRS:n tapahtumassa. Kun Kalle kysyi, miltä kuulostaisi järjestää Sanan suvipäivät Imatralla, olin heti valmis auttamaan omalla panoksellani. Sanan suvipäivillä on useita konsertteja, luentoja ja muita esityksiä. Lauantaina juhlateltassa esiintyvät muun muassa Edu Kettunen, Tommi Kalenius, Ninni Poijärvi ja Mika Kuokkanen sekä Jippu. Lue koko uutinen:

