Uutinen

Etelä-Saimaa: Salakuljettajille voidaan maksaa jopa 10000 euroa Saimaan kanavalla tapahtunut salakuljetus on Suomen historian yksi isoimmista vesiteitse tehdyistä salakuljetuksista, kertoo rajavartioston rikostutkijayksikön tutkinnanjohtaja Jan Sundell. Tavallisesti valtaosa ihmissalakuljetuksesta paljastuu Etelä-Suomessa, mutta Saimaan kanavan valitseminen reitiksi ei ole yleistä. Tutkinnanjohtaja olettaa, että tapauksessa on haettu taloudellista hyötyä. Salakuljettaja voi saada jopa 10 000 euroa laittomasti maahan tuoduilta henkilöiltä. Kiinni jäämisen riski ja salakuljetuksen kustannukset vaikuttavat hintaan. Salakuljetettavat rahoittavat matkansa esimerkiksi säästöillään tai myymällä omaisuutensa. Törkeissä laittomissa maahantulon järjestämisissä teon taustalla epäillään olevan järjestäytynyttä rikollisuutta. Saimaan tapauksessa poikkeuksellista on salakuljetettujen määrä. Vuonna 2016 rikostutkintayksikössä oli käynnissä 49 esitutkintaa, jossa rikosnimikkeenä on ollut törkeä laiton maahantulon järjestäminen. Lue koko uutinen:

