Etelä-Saimaa: Saimaan kanavan läheisyydessä lopetetulla kesyllä hirvellä oli aivokasvain — ”se oli litistyneen omenan muotoinen, ja painoi 200 grammaa” Lappeenrannassa toukokuun lopussa lopetetulla nuorella hirvellä oli aivokopassaan kasvain. Saimaan kanavan läheisyydessä liikkunut nuori ylivuotinen kesyyntynyt hirvi liikkui Soskuan alueella noin kahden viikon ajan. Poliisi päätyi lopettamaan sen yleisen turvallisuuden ja eläinsuojelullisten perusteiden takia. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa on paljastunut, että hirvellä oli aivokasvain. — Kasvain sijaitsi hirven kallon pohjassa. Se oli litistyneen omenan muotoinen, ja painoi noin 200 grammaa, kertoo Eviran erikoistutkija Minna Nylund. Nylundin mukaan tämän kokoluokan kasvain on iso. Aivot täyttävät aivokopan tiiviisti, eikä siellä ole paljon ylimääräistä tilaa. — Kasvain painaa ja litistää aivoja. Noin iso kasvain puristaa aivoja lähes joka puolelta. Aivot häiriintyvät, ja se näkyy erikoisena käytöksenä. Lappeenrannan hirvi oli poikkeuksellisen kesy, ja sen liikkuminen oli ollut omituista. — Hirvi oli laiha, sillä oli vapinaa, sen takajalkojen liikkeet olivat epävakaat ja ihminen pääsi jopa rapsuttamaan sitä, Nylund kertoo. Lopetuspäätös oikea Nylundin mukaan hirven kasvainta tutkitaan vielä lisää. — Keräämme tietoa siitä, millaisia kasvaimia luonnoneläimillä voi olla. Nylundin mukaan vastaavanlaiset kasvaimet luonnoneläimillä ovat hyvin harvinaisia. Eviraan päätyvillä eläimillä on useammin aivoissa paiseita kuin varsinaisia kasvaimia. — Yksittäisiä tapauksia tulee silloin tällöin, ei välttämättä edes kerran vuodessa. En muista vastaava tapausta, että hirvellä olisi tällaista kasvainta ollut. Nylundin mukaan villieläin on jollakin tavalla sairas, jos se kesyyntyy. — Villieläin hakeutuu ihmisen lähelle yleensä vain, jos sillä on joku sairaus tai ravintoa on vähän. Nuoren hirven lopettamispäätöstä hän pitää oikeana. — Se ei olisi missään nimessä parantunut, vaan mennyt vain huonompaa kuntoon ja kärsinyt lisää. Lappeenrannan hirven aivokasvaimesta kertoi ensimmäisenä Yle. Lue koko uutinen:

