Etelä-Saimaa: Ruokolahden metsäkoneen kuljetusopetus sai luvan — opetusministeri vahvisti Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä saa metsäkoneenkuljetuksen koulutukseen oman järjestämisluvan. Luvan vahvisti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. — Olen vahvistanut neljän uuden luvan myöntämisen, joista kaksi menee Pohjanmaalle, yksi eteläiseen Suomeen ja yksi sinne Etelä-Karjalaan. Lupa palvelee koko Kaakkois-Suomea, sanoo Grahn-Laasonen. Ministeri halusi tehdä linjauksen jo tässä vaiheessa, jotta paikkakunnilla ehditään varautua opetuksen järjestämiseen. Ratkaisu liittyy ammatillisen koulutuksen uudistukseen ja teknisesti päätös tehdään syksyllä, jatkaa ministeri. Metsäkoneenkuljetuksen opetusta on tähänkin asti annettu Saimaan ammattiopiston Ruokolahden opetuspisteessä, mutta opetuksen järjestäjänä on toiminut Tampereen kaupunki Tampereen seudun ammattiopiston kautta. Nyt valtionosuuksien kautta tulevat resurssit siirtyvät kokonaan Etelä-Karjalaan. — Etelä-Karjalaan on tarpeen saada oma lupa, sillä satelliittiopetus ei ole ollut riittävää. Koulutuksella turvataan seudun työvoiman tarpeet. Koulutusjärjestelmän on reagoitava nopeasti, ettei ammattilaisten puute ole esteenä talouden kehitykselle, sanoo Grahn-Laasonen. Rehtori tyytyväinen ministerin linjaukseen Koulutuskuntayhtymä alkoi hakea omaa järjestämislupaa metsäkoneenkuljetuksen opetukseen jo kolme vuotta sitten. Vasta tämän viikon alussa yhtymä sai tiedon, että ministeriön virkamiehet esittävät luvan myöntämistä. Ministerin vahvistus tuli yllätyksenä. — En ole kuullut, mutta ministerin vahvistus on todella upea asia ja olemme todella tyytyväisiä, sanoo kuntayhtymän johtaja, rehtori Antti Lehmusvaara. Järjestämisluvan saaminen metsäkoneenkuljetuksen opetukseen ensi vuonna on suurin muutos järjestämisluvassa. Lehmusvaaran mukaan muut muutokset ovat lähinnä teknisiä ja opiskelijamääriin liittyviä. Lue koko uutinen:

