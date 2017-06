Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajavartiolaitos selvittää ovatko salakuljetetut kotoisin sieltä mistä väittävät Rajavartiolaitos on toistaiseksi vaitonainen 17 Saimaan kanavan kautta Suomeen salakuljetetun tiedoista. Laittomasti maahan tulleet ovat kertoneet tutkijoille kotimaansa, mutta väitteitä on ollut mahdotonta vahvistaa. Viranomaiset yrittävät selvittää henkilöiden kansallisuutta ja henkilöllisyyttä haastattelujen avulla. — Haastatteluissa voidaan kysyä esimerkiksi sellaisia tietoja, mitä heidän tulisi tietää, jos he ovat kotoisin sieltä, mistä väittävät, tutkinnanjohtaja Jan Sundell rajavartiolaitokselta kertoo. Ulkomaalaisryhmä voi hakea turvapaikkaa Suomesta. Rajavartiosto arvioi ryhmän olevan Euroopan ja Venäjän ulkopuolelta, mutta tarkemmin viranomaiset eivät kommentoi asiaa. Tyypillisesti turvapaikanhakijat hakeutuvat viranomaisten luokse heti rajan ylitettyään. Saimaan kanavan tapauksessa maahantulijat kuitenkin piilottelivat viranomaisilta. Rajavartiosto tiedottaa tapauksesta lisää, kun tutkinta on edennyt, ja salakuljetetut on haastateltu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/16/Rajavartiolaitos%20selvitt%C3%A4%C3%A4%20ovatko%20salakuljetetut%20kotoisin%20sielt%C3%A4%20mist%C3%A4%20v%C3%A4itt%C3%A4v%C3%A4t/2017122373149/4