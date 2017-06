Uutinen

Etelä-Saimaa: Pesä Ysien tappiosarake sai täydennystä Jyväskylässä, edellinen voitto on viiden ottelun takaa Pesä Ysit on ajautunut tappioputkeen naisten superpesiksessä. Lappeenrantalaiset vierailivat perjantai-iltana Jyväskylässä, jossa Kirittäret kaatoi vieraansa selvin jaksolukemin 8—1 ja 6—3. Tappio on Yseille jo viides peräkkäinen, ja sarjataulukossa joukkue on toiseksi viimeisenä. Avausjakso Jyväskylässä ratkesi heti ensimmäisessä vuoroparissa. Kirittäret laittoi hyrskynmyrskyn ja takoi taululle viiden eri lyöjän toimesta ja yhden harhaheiton siivittämänä 6—0-johdon. Ysien jakson ainoasta juoksusta vastasi Susanna Alava, joka kotiutti Marianne Roihan. Toisella jaksolla jokerilyöjä Anna Hellsten vei vieraat ensin johtoon, mutta Kirittäret nokitti Emma Niemisen kahdella ja Iina Valkeajärven yhdellä onnistumisella itsensä 3—1-johtoon. Essi Pehrmanin kolmannessa sisävuorossa iskemä läpilyönti toi Ysit vielä tasoihin, mutta Jyväskylä teki tasoittavallaan kolme juoksua, ja 6—3-lukemat säilyivät jakson loppuun asti. Sisäpelinsä kanssa moneen otteeseen jo tuskaillut Ysit sai Jyväskylässä aikaan kelvolliset 15 kolmostilannetta, vaikka joukkueen kärkilyöntiprosentiksi jäi melko vaatimaton 47. Ykkönen hihassaan pelannut Nina Nukarinen toi yhden juoksun ja teki mailanvarressa täydellistä jälkeä (5/5), mutta yrityksistä vain kolme oli kentällemenoja. Joukkueensa ykköspalkinnon pokannut Essi Pehrman onnistui lyöntivuoroillaan yhtä vaille kaikissa yrityksissään (7/8). Myös kakkosena lyönyt Eveliina Tuominen onnistui vaihtotehtävissä kohtuullisesti, mutta hänen takanaan Noora Patrikaisella, Marianne Roihalla ja Susanna Alavalla oli vaisu ilta mailanvarressa. Ysien kolmen pelin viikko päättyy sunnuntaina kotiotteluun. Kyseessä on jumbokamppailu, kun vasta yhden jaksovoiton tällä kaudella napannut sarjanousija Lappajärven Veikot saapuu Lappeenrannan Vanhalle kentälle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/16/Pes%C3%A4%20Ysien%20tappiosarake%20sai%20t%C3%A4ydennyst%C3%A4%20Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4%2C%20edellinen%20voitto%20on%20viiden%20ottelun%20takaa/2017122377546/4