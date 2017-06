Uutinen

Etelä-Saimaa: Perussuomalaisten hajoaminen jarruttaa lakiesitysten käsittelyä eduskunnassa: päätös käräjäoikeuksista venyy Lopullinen päätös Etelä-Karjalan käräjäoikeuden Imatran toimipisteen lakkautuksesta puuttuu yhä. Käräjäoikeuksien vähentäminen edellyttää lakimuutoksia. Asian käsittely eduskunnassa on kesken ja viivästyy perussuomalaisten hajoamisen takia. — Kyseinen esitys tulee käsitellä lakivaliokunnassa, ennen kuin se viedään eduskunnan täysistuntoon. Lakivaliokunnassa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että hallitusryhmillä on vähemmistö jäsenistä. Tämä tarkoittaa sitä, että vireillä olevat asiat siirtyvät syksyyn, kertoo valiokuntaneuvos Marja Tuokila. Lakivaliokunnan kokoonpanoon tarvitaan siis muutoksia. Eduskunnan lähestyvän kesätauon vuoksi moni hallituksen lakiesitys siirtyy nyt syksyyn, Tuokila kertoo. — Suuressa osassa ehdotettujen lakien voimaantulo on aika kaukana. Sinänsä hengen hätää ei siis ole. Lue koko uutinen:

