Etelä-Saimaa: Mustahattuinen joukko oli ennakoitua nopeampi — akateeminen kulkue alkoi reilusti ilmoitettua aiemmin Lappeenrannan teknillisen yliopiston akateeminen kulkue starttasi kaupungintalolta sankarihaudoille liki tunnin ennakoitua aikaisemmin. Nopea aikataulu johtui siitä, että itse promootiotilaisuus sujui ennakoitua jouhevammin, kertoo yliopiston tiedottaja Reeta Toivanen. Tilaisuuden aikataulu oli ennakoitu aiempien promootiotilaisuuksien perusteella. Tällä kertaa puheet osoittautuivat kuitenkin aiempia vuosia lyhyemmiksi, ja musiikkinumeroita oli vähemmän. Sen takia asiat joutuivat etuajassa — silti, että promovoitavia oli edelliskertaa enemmän. Akateemisen kulkueen seuraamista suunnitellut yleisö saattoi pettyä tilaisuuden nopeaan kulkuun. Olisihan kulkueesta voinut bongata myös yliopiston tuoreista kunniaprofessoreista tunnetuimman, Myytinmurtajat -televisiosarjasta tutun Jamie Hynemanin. Uusien kunniatohtoreiden joukossa myös bisnesenkeli Ari Korhonen Perjantaisessa tilaisuudessa promovoitiin 104 tohtoria ja 14 kunniatohtoria. Kunniatohtoreiden joukossa on myös lappeenrantalainen yrittäjä ja bisnesenkeli Ari Korhonen. — Sain tiedon kunniaprofessuurista tammikuussa, ja aika lailla yllätyin, hän kertoo. Korhonen on valmistunut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, ja lisäksi hän on jäsenenä sen tutkimus-, koulutus- ja vaikuttavuustyötä tukevassa advisory boardissa. — Me välitämme yliopistolle liike-elämän palautetta ja kommentoimme sen suunnitelmia. Advisory boardissa oleminen on näköalapaikka myös meille jäsenille, sillä pääsemme kuulemaan tuoreeltaan, mikä yliopistolla on in. Korhonen kehuu Lappeenrannan teknillistä yliopistoa raikkaaksi ja erilaiseksi. — Se tuntu on vain vahvistunut uuden rehtorin, Juha-Matti Saksan myötä. Vaikka alallaan on hyvä, se ei tarkoita että pitäisi olla tylsä. Juuret 1200-luvulla Itse promootiotilaisuuden juuret juontavat 1200-luvulla järjestettyihin tutkintoseremonioihin. Siihen sisältyy paljon symboliikkaa. Esimerkiksi Korhosenkin päässä ollut musta tohtorinhattu symboloi vapautta. Runollisesti ilmaistuna tohtorinhatun kantaja on saavuttanut täydet kansalaisoikeudet tieteen tasavallassa. Korhonen kantoi hattua perjantaina ensimmäistä kertaa. — Pään koko piti käydä antamassa etukäteen, ja kerran kävin sovittamassa hattua. Mutta silloin se oli päässä vain sekunnin, hän naurahtaa. Kupeella kannettava tohtorinmiekka puolestaan symboloi hengen asetta totuuden etsimisessä ja puolustamisessa. Tämänkertaiseen tohtoripromootioon saivat osallistua kaikki viimeistään tämän vuoden huhtikuussa valmistuneet tohtorit. Heidän lisäkseen tilaisuudessa oli tohtoreiden puolisoita, ja yliopiston väkeä. Yliopiston hallitus päätti uusista kunniatohtoreista viime vuoden puolella. Kunniatohtori on arvonimi, jonka yliopisto myöntää kunnianosoituksena erityisen ansioituneelle henkilölle, jonka ei tarvitse olla oppiarvoltaan tohtori. Lue koko uutinen:

