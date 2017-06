Uutinen

Etelä-Saimaa: MM-tason ratavenekisat vetävät Vuokselle ennätysosanoton, Juho-Matti Mannisella tukku haastajia Juho-Matti Manninen aloittaa F4-veneiden maailmanmestaruuden puolustamisen kotivesillään Imatralla. Mannisen 20-vuotisjuhlakausi alkaa arvonsa mukaisessa ympäristössä, sillä rataveneilyn Vuoksi Racen luokkiin osallistuu yhteensä yli 70 kuljettajaa. Varpasaaren varikolla oli kansainvälisen urheilujuhlan tuntua jo perjantaina. — Täällä ei ole varmaan ikinä ollut näin paljon veneitä. Sen näkee tästä varikostakin, joka on aivan täynnä, Manninen tuumi tallipilttuunsa edessä. F4-veneitä on mukana 18. — Aaltoa ja tilanteita tulee. F4-veneiden maailmanmestariksi 1997 ajanut Roger Lönnberg puurtaa Mannisen apuna Motor Mix Racing Teamissa. Lönnberg muistelee, että lajilla on ollut aikoja, jolloin kolmeakymmentäkin venettä on pidetty hyvänä lukuna Suomen kilpailuissa. — Onhan tämä hurja osallistujamäärä. Tästä tulee mainio kilpailu. On hienot kelit, puitteet ja systeemit. Mannisen omat lähtökohdat kauden avaukseen ovat kaksijakoiset. Alla on kisakasteensa saava uusi kilpuri, mutta kuljettaja itse on sairastellut kolmisen viikkoa. — Nyt olo on ihan ookoo. Toivon mukaan jaksan kisat hyvin. Aallot saattavat tietysti vähän rasittaa. Siitä lähdetään, että täysillä ajetaan. Venettä on testattu maaliskuusta alkaen. Mustan hirmun kyljessä on oikeutetusti numero yksi. Manninen voitti viime kaudella F4-luokassa maailmanmestaruuden lisäksi Euroopan, Pohjoismaiden ja Suomen mestaruudet. Yksi osa kauden avauksen jännitystä on siinä, mikä on oma vauhti suhteessa muihin. Vastauksia saadaan pian. — Olemme tehneet kaiken, minkä osaamme ja pystymme. Mitään ei ole jäänyt kesken. Jos jotkut menevät kovempaa, sitten en tiedä, mitä meidän vielä pitäisi tehdä. MM-sarjat tuovat kansainvälisyyttä Vuoksen kisaviikonlopun suuren vetovoiman takana ovat kaksi MM-tason kisaa, joiden lomassa ajetaan GT30-luokan SM-sarjaa ja pulpettiveneiden Marino swing -cupia. F4-veneiden MM-sarja alkaa Imatralta, eli kaikkien maailmanmestaruutta hamuavien on ollut syytä saapua paikalle. Lisäksi Vuoksella ratkotaan 10—16-vuotiaille tarkoitetun GT15-luokan maailmanmestaruus, josta kisaa 29 kuljettajaa. MM-tittelin jahti on tuonut paikalle osallistujia Suomen lisäksi Virosta, Britanniasta ja Etelä-Afrikasta, jotka osallistuvat kisaan Lönnbergin rakentamilla veneillä. Lajin ykköstapahtuma Suomessa Vuoksi Race on Suomen rataveneilylle samanlainen vuoden ykköstapahtuma kuin Paavo Nurmi Games yleisurheilulle. Kisat käydään Imatralla, mutta järjestävänä seurana on helsinkiläinen Veneurheilijat. Kilpailunjohtaja Milla Sohlström on kotoisin Sipoosta. — Meillä on talkoissa porukkaa kaikista Suomen johtavista seuroista. Koko maan rataveneväellä on kaikki tässä pelissä, Sohlström kertoo. Mannisen mukaan Vuoksen vartta parempaa sijaintia ratavenekisoille ei Suomessa olekaan. — Paikat ovat hyvät sekä varikolle että katsojille. Rata on kapea, joten aaltoa ja tilanteita tulee varmasti. Virta ja pyörteet testaavat taidot Vuoksi testaa rataveneilijöiden taidot eri tavalla kuin seisovan veden kilpailut. Manninen tuntee Vuoksen metkut perusteellisesti, sillä hän on testannut kalustoaan ja kilpailut joella pari vuosikymmentä. — Kotikenttäetu, Manninen virnistää. Mannisen mukaan pyörähdyksiä on taatusti luvassa, varsinkin kuskeille, jotka ovat ajaneet virtaavassa vedessä vain vähän. — Eron seisovaan veteen tuntee veneessä ihan selkeästi. Pyörteet heiluttavat kunnolla. Vasta- ja myötävirtaan ajaminen kääntää keulaa eri tavalla. Virta tasoittaa veneiden luomia aaltoja. Oman mausteensa aaltoihin tuovat pyörteet, joiden ansiosta vedenpinta voi paikoin olla täysin tyyni ja heti perään jotain aivan muuta. — Keli, johon ajamme, on täällä tosi vaihteleva. Se on silti haastavaa, vaikka ei tuulisikaan. F4-veneiden MM-osakilpailun ensimmäinen kilpailulähtö lauantaina klo 18, toinen kilpailulähtö sunnuntaina klo 17.15. Kilpailupäivät alkavat lauantaina klo 9 ja sunnuntaina klo 9.30 GT15-luokan avoimilla harjoituksilla. Lue koko uutinen:

