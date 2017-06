Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaismies sai sakkoja Mälkiän liittymän mopoautokolarista — törmäsi kovalla vauhdilla Kuutostietä ajaneen mopoauton perään Poliisi on määrännyt lappeenrantalaismiehelle sakot toukokuun puolessa välissä Kuutostiellä sattuneesta mopoautokolarista. Pakettiautoa kuljettanut mies todettiin yksin syylliseksi tapahtumaan. Hänet tuomittiin 16 päiväsakkoon liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ajokieltoa hän ei saanut. — Ajokieltoa ei määrätty, koska katsottiin, että hän ei osoittanut vakavaa piittaamattomuutta liikenteessä, kertoo rikoskomisario Petri Korpisammal Kaakkois-Suomen poliisista. Kolarin toisille osapuolille, kahdelle teini-ikäiselle tytölle, ei tullut vammoja onnettomuudessa. Pakettiautolla Kuutostieltä Imatran suunnasta ajanut mies törmäsi mopoauton perään Mälkiän liittymän kohdalla Lappeenrannassa 16. toukokuuta. Mopoauto kimposi törmäyksen voimasta tien vasemmalle puolelle kaiteeseen, siitä takaisin tien oikealle puolelle ja kaatui kyljelleen. Poliisin mukaan jalkapalloharjoituksista Joutsenosta tulossa olleet tytöt saivat onnettomuudessa naarmuja ja nirhaumia. Aiemmista tiedoista poiketen tytön ajama mopoauto ei ollut kolarihetkellä pysähtyneenä tien sivuun. Korpisammal kertoo, että tilanteesta on silminnäkijähavainto, jonka mukaan mopoauto ajoi tiellä normaalisti. — Mopoauto oli ajanut ihan normaalisti tien oikeassa reunassa. Pakettiauto oli sitten jyrännyt niiden yli. Olosuhteet olivat hyvät. Ei ole mitään syytä, miksi hän ei olisi nähnyt mopoautoa. Ei ole varmuutta, mitä hän on ajon aikana tehnyt. Mies kertoi kuulusteluissa ajaneensa noin 100 kilometrin tuntinopeutta. Mopoauton vauhti oli törmäyshetkellä 45 kilometriä tunnissa. Lue koko uutinen:

