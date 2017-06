Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan oikeustalosta ei edelleenkään päätöksiä: nykyisen Teletalon korjaaminen on yksi vaihtoehto Pitkään suunnitelmissa olleen Lappeenrannan uuden oikeustalon toteutustapa, kustannukset, rahoitus ja valmistumisen aikataulu ovat yhä avoinna. Oikeusministeriö on antanut luvan tarkemman suunnittelun käynnistämiselle, mutta investointipäätös ja töiden käynnistymisen ehtona oleva vuokrasopimus puuttuvat edelleen, kertoo aluejohtaja Jyrki Reinikainen Senaatti-kiinteistöistä. Asialla on merkitystä Lappeenrannan ulkopuolellakin, koska oikeustalon valmistuttua Etelä-Karjalan käräjäoikeuden Imatran istuntopaikka ja kansia suljetaan. Imatralla työskentelee yhteensä 15 henkilöä: tuomareita, notaareja, haastemiehiä ja sihteerejä. Ratkaisematta on sekin, puretaanko vai korjataanko Teletalo, jonka paikalle uusi oikeustalo nousee Lappeenrannan keskustassa. Tilat vaatisivat hyvin raskasta peruskorjausta. Uudisrakennus olisi Reinikaisen mukaan ”selkeämpi” ja riskittömämpi ratkaisu. — On liian aikaista ottaa kantaa, miten edetään, Reinikainen sanoo. Lisätietoa saadaan syksyllä tarkempien suunnitelmien valmistuessa. Tavoitteena on, että uusi oikeustalo olisi valmis kesään 2019 mennessä. Aikataulu on ainakin vielä mahdollinen, Reinikainen arvioi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/16/Lappeenrannan%20oikeustalosta%20ei%20edelleenk%C3%A4%C3%A4n%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4%3A%20nykyisen%20Teletalon%20korjaaminen%20on%20yksi%20vaihtoehto/2017522372623/4