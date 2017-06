Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Miksi venäläiset ovat hiljaa? Salakuljetustapauksesta on tullut jonkin verran tietoa suomalaisilta viranomaisilta, vaikka suomalainen poliisi ei suutaan soittele. Se on ymmärrettävää, sillä kyseessä on vakava rikos, josta voi seurata ehdoton vankeustuomio. Suomalaiset viranomaiset ovat kuitenkin paljon yhteistyökykyisempiä kuin venäläiset. Yritin saada tietoa Viipurin piirin rajavartiostosta, mutta venäläiset viranomaiset ovat hiljaa. He eivät tiedota mitään tapauksesta, vaikka epäiltyinä ovat heidän maansa kansalaiset. Viipurilaisen uutistoimiston Ivyborgin päätoimittaja Oleg Tsernyh kertoi että hänellä on hallussaan sekä tieto tekijöistä, että laittomasti maahan tulleiden kansalaisuuksista. Hän ei ole kuitenkaan saanut venäläisten viranomaisten painostuksesta paljastaa tietoja tai ”hän joutuu hirteen”. Tsernyh kertoo, että tieto on saatu lähipiiristä, sillä ehdolla, että hän on hiljaa, kunnes toisin sanotaan. Ainut asia, minkä hän suostui kertomaan oli se, että aikaisempi tieto ihmissalakuljetuksesta, jonka hän oli antanut suomalaisille tiedotusvälineille, ei pidä täysin paikkaansa. Elsa Osipova Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja. Lue koko uutinen:

