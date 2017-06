Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Palvelutaloyhdistys löysi rahoittajakumppanin — uuden talon rakentaminen alkaa syksyllä Imatran Palvelutaloyhdistys ryhtyy rakentamaan uutta palvelutaloa. Hankkeesta päätti yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous. Talosuunnitelma ehti muhia useamman vuoden rahoitusjärjestelyjen ratkeamista odottamassa. Nyt rahoitusmalli on valmis. Palvelutaloyhdistys ja Tradeka-Yhtiöt Oy ovat solmineet aiesopimuksen 40 vuokra-asuntoa käsittävän palvelutalon rakentamisesta. Noin 5,5 miljoonan euron hankkeen rahoitusvastuun osapuolet jakavat keskenään tasan. Kummankin omarahoitusosuus on runsas miljoona euroa. Loppurahoitus katetaan taloyhtiölainalla. Historiallisesti Osuuskunta Tradeka on edistysmielisen osuuskauppaliikkeen perillisiä. Palvelutaloyhdistyksen puheenjohtaja Harri Nykänen on ilahtunut siitä, että yhteisen talohankkeen myötä Imatralle kohdentuu tavallaan palanen vanhan paikallisen osuusliikkeen perintöä. Uusi palvelutalo rakennetaan Imatrankosken keskustan lähituntumaan osoitteeseen Poikkivirrankuja 4. Kuusikerroksinen talo nousee kaupungilta vuokratulle tontille. Suunnittelija on Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy. Evälahti Oy rakentaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/16/Imatran%20Palvelutaloyhdistys%20l%C3%B6ysi%20rahoittajakumppanin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89uuden%20talon%20rakentaminen%20alkaa%20syksyll%C3%A4/2017522376296/4