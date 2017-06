Uutinen

Etelä-Saimaa: Agilitya, uintia, juoksutekniikkaa, hierontaa — bordercollie Torsti, 3, ja Kaisa Koistinen ovat tähdänneet Lappeenrannan kotikisojen SM-starttiin liki vuoden Lappeenrantalaisella Kaisa Koistisella ja bordercollie Torstilla on lauantaina tiukka paikka edessä. Vasta 3-vuotias Torsti on agilitykoiraksi hyvin nuori, ja lauantaina se on agilityuransa toistaiseksi kovimmassa paikassa. Koirakko edustaa agilityn suomenmestaruuskilpailuissa kotiseuraansa Lappeenrannan agilityurheilijoita kotikisoissaan Lappeenrannan Kisapuiston kentällä. — Kilpailuun on valmistauduttu viime elokuusta lähtien, kertoo Koistinen. Silloin Torsti nousi agilityn ylimpään eli kolmosluokkaan. Alemmissa kilpailuluokissa Torsti ja Koistinen ehtivät kilpailla vain muutaman kuukauden. — Torsti on nöyrä ja yhteistyökykyinen koira. Se on sellainen järkevä kaveri, joka on ollut helppo kouluttaa. Juoksutekniikkaa ja lihaskuntoa Koistinen ja Torsti ovat valmistautuneet lauantain joukkuekilpailua varten määrätietoisesti. Viikottaisten agilityharjoitusten lisäksi koirakko harjoittelee monipuolisesti. — Käymme kolmen viikon välein valmennuksessa, jossa treenataan paitsi koiraa, myös ohjaajaa. Itse harjoittelen muun muassa juoksutekniikkaa ja lihaskuntoa. Torsti pitää huolta kunnostaan säännöllisillä metsä- ja pyörälenkeillä. — Kesällä Torsti ui järvessä, talvella kävimme Lappeenrannan koirakylpylässä. Torsti käy säännöllisesti koirahierojalla, joka huolehtii sen lihaskunnosta. Dobo-harjoituksissa Torsti tasapainottelee pehmeiden jumppapallojen päällä, mikä vahvistaa sen syviä lihaksia. Ne ovat tarpeen agilityradalla, jossa nopeimmin puhtaan radan tehnyt koirakko voittaa. Henkilökohtaisissa SM-kilpailussa radan voitto voi ratketa jopa kymmenysten erolla. Yhteys koiraan ratkaisee kaiken Agilityradalla koirakko suorittaa radan, joka on ennakkoon määritelty. Radasta riippuen suoritukseen kuluu aikaa noin 40 sekuntia. Parhaimmillaan radalla koiran etenemä voi olla yli viisi metriä sekunnissa. — Oma liike pitää hallita tarkkaan, koska koira lukee ihmistä niin tarkkaan, Koistinen sanoo. Koistinen valmistautuu lauantain joukkuekilpailuun katsomalla etukäteen heidän onnistuneita suorituksiaan videolta. — Yhteys koiraan ratkaisee kaiken. Sen näkee jo lähtötilanteessa, ollaanko koiran kanssa yhdessä samassa kuplassa vai ei. Suoritus voi olla ohi sekunnissa, jos koira valitsee väärän esteen. Silloin tiettyyn kilpailuun koko vuoden kestänyt valmistautuminen voi olla ohi ennen kuin sitä edes huomaa. — Sitä tietää sen tunteen, kun tekee koiran kanssa samaa rataa, ja siihen tunnetilaan sitä aina pyrkii pääsemään. Koistisen mukaan agilityradalla keskittyminen on kuitenkin helppoa. — Kun pilli radalle soi, sitä ei näe eikä kuule mitään ylimääräistä. Siinä kohtaa on vain koira ja itse. Viikonloppuna Lappeenrannassa tapahtuu Agilityn suomenmestaruuskilpailut kokoavat Lappeenrantaan tulevana viikonloppuna koiraurheilijoita ympäri Suomea. Lauantain joukkuekilpailut ratkotaan 219 joukkueen välillä, ja sunnuntain yksilökisoihin starttaa yli 700 koirakkoa. Perjantaina kilpaillaan esikilpailut, jotka ovat samalla Lappeenrannan agilityurheilijoiden 20-vuotisjuhlakilpailut. — On tosi tärkeää päästä edustamaan omaa seuraa. Koko kisaviikonloppu järjestelyineen on iso ponnistus meidän seuralle, Koistinen toteaa. Koistinen itse kuuluu Lappeenrannan agilityurheilijoiden perustajajäseniin, ja hän on harrastanut ja kilpaillut lajissa yli 20 vuotta. Lue koko uutinen:

