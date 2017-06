Uutinen

Etelä-Saimaa: Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 43 prosenttia Etelä-Karjalassa huhtikuussa Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät voimakkaasti Suomen majoitusliikkeissä huhtikuun aikana. Etelä-Karjalassa kasvua oli jopa 43,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Ulkomaisille matkailijoille tilastoitiin maakunnassa yhteensä 11 787 yöpymisvuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Etelä-Karjalassa 13,9 prosenttia, ja he yöpyivät majoitusliikkeissä 31 939 kertaa. Koko maassa ulkomaisille matkailijoille tilastoitiin huhtikuussa lähes 345 000 yöpymisvuorokautta. Määrä on kasvanut 15,4 prosenttia viime vuodesta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,4 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä hieman vajaat 1,2 miljoonaa kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin runsas 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta huhtikuussa, mikä oli 6,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Ulkomaisten%20matkailijoiden%20y%C3%B6pymiset%20lis%C3%A4%C3%A4ntyiv%C3%A4t%2043%20prosenttia%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20huhtikuussa/2017522371286/4