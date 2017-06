Uutinen

Etelä-Saimaa: Soletair tekee ilmasta ja vedestä polttoainetta, joka palaa voimakkaammin kuin diesel eikä nokea Tässä sitä nyt on. Muutama desilitra ilmasta tehtyä polttoainetta, näyttää Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija Pasi Vainikka. — Haluamme näyttää, että tämä on mahdollista. Harva uskoo ennenkuin näkee. Syntyy kolmella kontilla ja aurinkovoimalalla Muovipullossa on väritöntä nestettä kahteen osaan kerrostuneena. Alimmainen osa on silkkaa vettä, päällimmäinen on raakapolttoainetta, työnimeltään Soletair-raakaöljyä. Sen seuraava etappi on öljynjalostamo, ja tällä hetkellä tutkimuskäyttö. Kunhan tuotanto lähtee todella liikkeelle ja tavaraa tulee enemmän, oktaanit voi jalostaa kohdilleen. Sen jälkeen ilmasta tehty polttoaine voi pistää liikkeelle yhtä lailla autot kuin lentokoneet. Polttoaineen tekemiseen ilmasta tarvitaan kolme merikontillista laitteistoja, sekä aurinkovoimala joka tuottaa koko prosessin vaatiman sähkön. Ensimmäisen kontin laitteisto erottaa vedyn tavallisesta vesijohtovedestä. Toisen laitteisto kaappaa ilmasta hiilidioksidia, ja kolmannen yhdistää aineet. Lappeenrannan koelaitos on maailman ensimmäinen yksikkö joka tekee koko prosessin samassa paikassa. Tarpeen mukaan kontteja voidaan toimittaa vaikka jäätikölle tai autiomaahan. — Tällä laitteistolla pystymme tekemään 70 litraa polttoainetta päivässä, Vainikka sanoo. Massatuotanto riippuu poliittisesta tahdosta Se, milloin ilmasta otettua polttoainetta pystytään oikeasti jalostamaan polttoaineeksi, riippuu poliittisesta tahdosta, päästöhinnoista ja energiamuotojen tukiaisista. — Jos öljyä ei tuettaisi, tämä polttoaine voisi yleistyä massatuotantoon jopa parissa vuodessa, toteaa Christian Breyer, Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkotalousprofessori. Realistisesti ajatellen Soletair-polttoaine on massatuotannossa kenties vuoteen 2030 mennessä, ja viimeistään vuoteen 2040 mennessä. — Ja ilman Pariisin ilmastosopimusta kaikki tämä on vain toiveajattelua, Breyer toteaa. Kunhan päästötavoitteet asetetaan tarpeeksi kunnianhimoisiksi, niin me kyllä toimitamme teknologian, Vainikka lupaa. — Mutta jos asiat jatkuvat ennallaan, niin mikään ei voi kilpailla saudiöljyn kanssa. Pienen mittakaavan vastustusta on tullut Soletair-raakaöljy on herättänyt paljon kiinnostusta. Seuraava haaste on löytää taho, joka todella alkaa valmistaa sitä massatuotantoon saakka. — Tässä bisneksessä aikainen lintu madon nappaa ja toisena tuleva hiiri nappaa juuston. Alussa on epävarmuutta, että onko joku valmis maksamaan tästä jotain, Vainikka sanoo. Voisi kuvitella, että ilmasta tehdylle polttoaineelle löytyy myös vastustajia, onhan öljy maailman suurimpia tulonjakojärjestelmä. — Isossa mittakaavassa vastustusta ei ole vielä tullut. Pienemmässä kyllä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Soletair%20tekee%20ilmasta%20ja%20vedest%C3%A4%20polttoainetta%2C%20joka%20palaa%20voimakkaammin%20kuin%20diesel%20eik%C3%A4%20nokea/2017122369689/4