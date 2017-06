Uutinen

Etelä-Saimaa: Selfie videotähden kanssa — katso Lappeefestillä esiintyneen Hermannin tuore video täältä Yhdeksänvuotias Erik Kuukka oli se onnellinen, joka ehti fanijonon ensimmäiseksi torstaina Marian aukiolla. Hän ikuistui Lappeefestillä viihdyttäneiden tubettajien päivän ensimmäiseen faniselfieen. Nelipäiväinen Lappeefest alkoi tubettajilla, eli Youtube-palveluun videoita tekevillä, ja suureen suosioon nousseilla tähdillä. He kertovat elämästään ja ajatuksistaan myös muissa sosiaalisen median kanavissa, instagramissa, snapchatissa, twitterissä, facebookissa ja spotifyssä. Alkuun kolme tubettajaa — Mansikka, Hermanni ja Herbalisti — veti festivaalilavalla vajaan tunnin shown. Sitten he asettuivat ihailijoidensa kuvattaviksi ja tavattaviksi. Herbalistin, eli Juuso Karikuusen videokanavalla on yli 239 000 tilaajaa. Hermannia, eli Lappeenrannasta kotoisin olevaa Hermanni Hyyryläistä seuraa yli 81 000, ja Mansikkaa eli Maiju Voutilaista yli 149 000 tilaajaa. Myöhemmin illalla luvassa oli vielä Arttu Lindeman, tubettaja ja rap-artisti. Mutta mitä tubettaja tekee festareilla, tubetushan tapahtuu netissä? Kertoilee juttuja, tekee haastetemppuja ja heittää vaikka yleisön päälle vettä vesipullosta. Festivaalialueen ulkopuolella meininkiä kuunteli muitakin tubetuksen ystäviä. Kuten kälyt Katja ja Osmi Reponen. — Lapset ja lastenlapset tykkäävät näistä, Katja Reponen kertoi. Herbalistin tubekanavan löydät täältä, Mansikan kanavan täältä ja Hermannin kanavan täältä. Arttu Lindeman on täällä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Selfie%20videot%C3%A4hden%20kanssa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20Lappeefestill%C3%A4%20esiintyneen%20Hermannin%20tuore%20video%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4/2017122373258/4