Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan kanava on harvinainen salakuljetusreitti Saimaan kanavalla tapahtunut salakuljetus on Suomen historian yksi isoimmista vesiteitse tehdyistä salakuljetuksista, kertoo rikostutkijayksikön tutkinnanjohtaja Jan Sundell. Tavallisesti valtaosa ihmissalakuljetuksista paljastuu Etelä-Suomessa, mutta Saimaan kanavan valitseminen reitiksi ei ole yleistä. Saimaan salakuljetuksessa Rajavartiolaitoksen epäily syntyi oman rikostiedustelun perusteella. 12-metrisessä aluksessa epäiltiin olevan ihmisiä piilotettuna, joten Rajavartiolaitos otti veneen tarkkailuun. — Suomen rajalla veneelle on tehty rutiinitarkastus, jolloin veneessä on käyty sisällä. Se kertoo, että salakuljetetut ovat olleet piilossa. Tutkinnanjohtaja olettaa, että tapauksessa on haettu taloudellista hyötyä. Aikaisemmin ilmenneiden salakuljetuspaljastusten perusteella Keskusrikospoliisi arvioi, että salakuljettaja voi saada jopa 10 000 euroa laittomasti maahan tuoduilta henkilöiltä. Kiinni jäämisen riski ja salakuljetuksen kustannukset vaikuttavat hintaan. Tapausta tutkii Rajavartiolaitoksen lisäksi Kaakkois-Suomen poliisi. Myös Venäjän viranomaisten kanssa on vaihdettu tietoja. Tekijät voivat saada maksimissaan viiden vuoden vankeusrangaistuksen törkeästä laittomasta maahantulon järjestämisestä. Lisäksi epäillyt voivat saada syytteen pahoinpitelystä, jos ahtaissa tiloissa pitäminen on aiheuttanut salamatkustajille vaaran. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Saimaan%20kanava%20on%20harvinainen%20salakuljetusreitti/2017122372691/4