SaiPalla ”se kuuluisa ykkössentteri” yhä haussa

Uutinen

SaiPan ensi kauden joukkue on nyt pitkälti kasassa. Yksi iso pala siitä silti vielä puuttuu. — Haemme vielä kärkiketjuihin sentteriä, joka pystyy tuomaan meille ylivoimapeliä. Sitä kuuluisaa ykkössentteriä, jota kukaan ei löydä koskaan, urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kertoo. Haku on koko ajan päällä. — Katsotaan, milloin natsaa. Emme välttämättä pidä kiirettä, mutta emme jää turhaan odottamaankaan, jos oikean kaverin löydämme. SaiPan uudella yhdysvaltalaishankinnalla David Goodwinilla on takanaan enemmän otteluita keskushyökkääjänä kuin laidalla. 178-senttinen ja 86-kiloinen pelimies hallitsee Tuomenoksan mukaan molemmat pelipaikat. — Joukkueessamme on useampi kaveri, jotka ovat pelanneet urallaan sekä sentterinä että laiturina. Se on meiltä ihan tarkoituksenmukaista.

