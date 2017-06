Uutinen

Etelä-Saimaa: Pelasta miehet! -keräys Movemberin tilalle Syöpäsäätiö on perustanut uuden keräyksen eturauhassyöpätutkimusta varten. Säätiö tiedottaa, että 850 miestä kuolee eturauhasen syöpään vuodessa ja uuden keräyksen tavoitteena on puolittaa eturauhassyöpäkuolemat 20 vuodessa. Pelasta miehet! -keräys eturauhassyöpätutkimusta varten alkaa kesäkuussa, ja kerätyt varat jaetaan tutkijoille jokavuotisessa apurahajaossa. Viime vuoden lahjoituksista Syöpäsäätiö antoi noin 800 000 euroa apurahoja eturauhassyöpätutkijoille. Uusissa tutkimuksissa pyritään hyödyntämään magneettikuvauksen ja biomarkkereiden käyttöä sekä tunnistamaan eturauhassyöpään johtavia perinteisiä geenimutaatioita jo diagnosointihetkellä. Tällä hetkellä syövän analysointi alkaa verinäytteestä, josta tarkistetaan eturauhasen merkkiaineen arvo. Tämä testi kuitenkin on epätarkka. Magneettikuvaus mahdollistaisi koepalan ottamisen heti oikeasta kohdasta. Keräys on uudistunut, sillä aikaisempina vuosina toimineen kansainvälisen Movember -keräyksen tuotot ovat laskeneet. Pelasta miehet! -keräyksen varat annetaan suomalaisille eturauhas- ja kivessyöpätutkijoille miesten yleisimmän syövän kukistamiseksi. Keräykseen voi lahjoittaa osoitteessa www.pelastamiehet.fi tai perustamalla oman keräyspotin osoitteessa oma.syopasaatio.fi Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Pelasta%20miehet%21%20-ker%C3%A4ys%20Movemberin%20tilalle/2017522369559/4