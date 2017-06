Uutinen

Etelä-Saimaa: Osallistutko Nuku yö ulkona -haasteeseen? — Etelä-Karjalassa järjestetään kaikille avoin tapahtuma haasteen tiimoilta Suomen Latu haastaa lauantaina 17. kesäkuuta suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona. Haaste leviää parhaillaan sosiaalisessa mediassa hurjaa vauhtia, ja kutsuun on vastannut jo lähes 8 000 henkilöä. — Nuku yö ulkona on Suomen Ladun ideoima haaste, jonka tavoitteena on kannustaa kaikkia nauttimaan jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta ulkoilla ja nauttia luonnosta, laji- ja tapahtumapäällikkö Juhani Lehto Suomen Ladusta kertoo tiedotteessa. Haasteella pyritään myös madaltaman kynnystä retkeilyyn ja ulkona nukkumiseen: yönsä voi aivan hyvin viettää vaikka parvekkeella tai takapihalla. Nuku yö ulkona Hepohiekalla Suomen Ladun jäsenyhdistykset ja monet muut tahot järjestävät lauantaina yleisötapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumat on koottu Luonnon päivien nettisivuille. Tapahtumia on jo kalenterissa satakunta. Etelä-Karjalan partiolaiset järjestää vapaamuotoisen Nuku yö ulkona -tapahtuman partiolaisten leirialueella Hepohiekalla Taipalsaarella. Tapahtuma järjestetään 17.6. kello 15 — 18.6. kello 12. Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä. Haaste järjestetään jo toista kertaa Nuku yö ulkona -haaste on osa Luonnon päiviä, joita on juhlittu vuoden mittaan ahkerasti. — Kahden edellisen Luonnon päivän tapahtumiin on osallistunut yhteensä yli 60 000 ihmistä. Tätä kesän Luonnon päivää kohtaan kiinnostus on ollut huomattavasti aikaisempaa suurempaa. Uskaltaudun väittämään, että viikonloppuna saatetaan tehdä ulkona yöpymisen epävirallinen Suomen ennätys. Riittääköhän siihen esimerkiksi 30 000 yöpyjää, miettii Luonnon päivät -hankkeen projektipäällikkö Joel Heino tiedotteessa. Nuku yö ulkona -haaste järjestetään nyt toista kertaa. Viime vuonna siitä tuli ilmiö sosiaalisessa mediassa, kun tuhannet suomalaiset innostuivat syykuussa nukkumaan yönsä ulkona. Viiden vinkin lista ulkona yöpymiseen 1. Päätä ensin, missä haluat nukkua. Teltassa, taivasalla, laavussa vai riippukeinussa? 2. Valitse sitten kohde. Lähde luontoon, metsään, korpeen tai lammen rantaan, tai yövy omalla takapihallasi, kavereiden kanssa parvekkeella tai trampoliinilla. Tasainen kattokin käy, mutta ole varovainen, erityisesti jos harrastat unissakävelyä. 3. Ota mukaan evästä, juotavaa (vettä), villapaita, pipo, hanskat, makuupussi ja -alusta. Helpoiten tavarat saa kannettua repussa, mutta muovikassikin käy. 4. Miten metsässä voi kuluttaa aikaansa? Ui, kuuntele luonnon ääniä, nuuhki tuoksuja. Liiku, kuntoile. Seuraa illan hämärtymistä tai pidä sadetta. Nuku, jos siltä tuntuu. 5. Kielletty osasto. Älä tee nuotiota metsään, käytä vain rakennettuja tulipaikkoja. Älä leiriydy toisen pihamaalle tai muuhun sopimattomaan paikkaan. Älä roskaa tai jätä muita jälkiä käynnistäsi yöpymispaikalle. Lähde: Suomen Latu Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Osallistutko%20Nuku%20y%C3%B6%20ulkona%20-haasteeseen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Etel%C3%A4-Karjalassa%20j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n%20kaikille%20avoin%20tapahtuma%20haasteen%20tiimoilta/2017522371225/4