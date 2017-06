Uutinen

Etelä-Saimaa: Oikein hyvä vuosi myös rakentajille — tänä vuonna käynnistyy noin 35 000 asunnon rakentaminen Tästä vuodesta muodostuu asuntomarkkinoilla erittäin mielenkiintoinen, luonnehtii Rakennusteollisuus RT. Se on rakennusalan yritysten ja yhdistysten keskusjärjestö. Suomen talous elää vaihteeksi hyvää noususuhdannetta. Kuluttajien luottamus on ennätyskorkealla ja työttömyys pienenee. — Asuntomarkkinoilla nähdään paikoitellen tänä vuonna jo myyjien markkinoita, kun vuosia patoutunut kysyntä purkautuu, ennustaa RT. Arvio noussut tammikuusta RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna 14 900 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Arvio rakennettavista asunnoista on noussut tammikuusta 2 400 asunnolla. Valtion tuen turvin aloitetaan tänä vuonna noin 8 500 asunnon rakentaminen. RT arvioi, että kaikkiaan tänä vuonna käynnistyy 35 000 asunnon rakentaminen, kun viime vuonna aloitettiin ennakkotietojen mukaan 37 500 asunnon rakentaminen. Painotus kerrostaloasunnoissa Uudistuotanto painottuu edelleen kerrostaloasuntoihin. Kappalemääräisesti uusia asuntoja rakennettaneen 17 prosenttia enemmän kuin ennen finanssikriisiä, mutta neliömetreissä laskettuna tuotanto on edelleen neljänneksen alempana. Uusien asuntojen kysyntä on hyvä. Noin 45 prosenttia uusista asunnoista myydään ennen kuin rakentaminen alkaa. Uusista asunnoista runsaat 40 prosenttia nousee pääkaupunkiseudulle. Nopeimmin asuntorakentaminen kasvaa kuitenkin suurten kaupunkien ulkopuolella. Suhteellisesti eniten tuotanto kasvanee Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Myös kiinteistövälitys kasvuun Uusien asuntojen kauppa kiskoo kasvuun myös kiinteistönvälitystä, kertoo Kiinteistönvälitysalan keskusliitto KVKL. — Uudisasuntokauppa on nyt asuntokaupan moottori. Sen sijaan käytettyjen asuntojen kauppa kasvoi tammi-toukokuussa vain lievästi, kiteyttää KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila. Malilan mukaan kaupankäynti on nopeutunut koko maassa. Esimerkiksi omakotitalojen ja suurten perheasuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa 0,9 prosenttia, kun taas rivitaloissa hinnat laskivat 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Omakotitalojen hinnat laskivat samalla ajanjaksolla 0,7 prosenttia. Lue koko uutinen:

