Etelä-Saimaa: Noora Patrikainen ja Marjukka Urpelainen Idän naisten pelipaitaan Yksi nykyinen Pesä Ysien pelaaja ja yksi entinen Pesä Ysien pelaaja on mukana Idän joukkueessa Imatran Itä–Lännessä. Nykyinen pesäysiläinen on tietysti viime kaudella vuoden lukkariksi valittu Noora Patrikainen, entinen on Kajaanin Pallokerhon kasvatti ja Lappeenrannan kautta Jyväskylän Kirittäriin jo muutama vuosi sitten koukannut Marjukka Urpelainen. Länsi on voittanut naisten arvo-ottelun kuudella edellisellä kaudella. Haaste on tälläkin kertaa kova Idälle, joka tavoittelee asetelman kääntämistä kotikentällään Imatralla. Idän joukkueesta Oulun Lipottarista saavat arvo-ottelukutsun ensikertalaiset, vasta 17-vuotias Ella Korpela ja lyöjäjokeri Juulia Salonen sekä viime kaudella Ykköspesiksestä kahteen arvo-otteluun valittu superpelaaja Emilia Linna. Kokeneita vastuunkantajia Idälle ovat Kirittärien hallitseva vuoden naispesäpalloilija Emma Nieminen ja etenijäkuningatar Virpi Hukka. Ensikertalaisia ovat Idän joukkueessa Korpelan ja Salosen lisäksi myös Kajaanin Pallokerhon Laura Karjalainen sekä Kirittärien Mari Mantsinen ja yleisöäänestyksen voittanut Iina Valkeejärvi. Naisten Itä-Länsi-otteluita on pelattu kaudesta 1961 lähtien. Voitot ovat kääntyneet Lännen hyväksi 25–27. Lue koko uutinen:

