Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa ei sinilevähavaintoja — pintavedet yhä tavanomaista viileämpiä Kaakkois-Suomen sisä- ja rannikkovesillä ei ole juuri tehty sinilevähavaintoja. Vesien pintalämpötilat ovat edelleen tavanomaista alhaisempia. Tällä viikolla Kaakkois-Suomen ainoa sinilevähavainto on tullut Iitin Urajärveltä, jossa alkuviikosta todettiin vähäinen määrä levää. Lappeenrannan Haapajärvellä havaittiin hieman levää viime viikolla, mutta ajantasaista tietoa ei tällä hetkellä ole. Useilla järvillä veden pinnalle on muodostunut kellertäviä kertymiä männyn siitepölyä. Itäisen Suomenlahden rannikkovesillä ei tällä viikolla havaittu sinilevää pintavedessä, mutta myös siellä siitepölykertymiä on havaittu ainakin Virolahden edustan rannikolla. Pintaveden lämpötila on tällä hetkellä Kaakkois-Suomen järvissä 14-16 astetta, joka on tavanomaista alhaisempi lukema. Itäisellä Suomenlahdella pintaveden lämpötilat on ulkosaaristossa yhä 11–12 astetta ja rannikon suojaisissa lahdissakin vain 13 asteen tuntumassa. Yleisöhavaintoja sinilevistä ei Kaakkois-Suomen sisä- tai rannikkovesiltä ole toistaiseksi tullut. Tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle puhelimitse numeroon 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös lisätä ja tallentaa yleisöhavaintoja älypuhelimen avulla. Lue koko uutinen:

