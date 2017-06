Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kesässä kolme liikenneympyräremonttia – katso, osaatko ajaa ympyrässä oikein Keskussairaalan kulmalla oleva liikenneympyrä Lappeenrannassa on nyt viimeistelyä vaille valmis. Projektipäällikkö Ismo Lindh kertoo, että ympyrästä puuttuu enää viimeinen asfalttikerros, tiemerkintöjä sekä keskiympyrän istutukset. Työt tehdään tämän kesän aikana. Kevään aikana Lappeenrannassa on aloitettu myös kaksi uutta liikenneympyrää. Sairaalan lähelle Kahilanniementien risteykseen tulee yksi ja Lauritsalaan Asemakadun ja Hallituskadun risteykseen toinen. Molempien on Lindhin mukaan tarkoitus valmistua elokuun loppuun mennessä. Niiden viimeistelyt tehdään vasta kesällä 2018. Sairaalan lähistölle on tehty ympyrät, sillä suunnitteluinsinööri Alexandru Simutin mukaan sairaalan remontit ovat nostaneet liikennemääriä, ja sekä Ainonkadun että Kahilanniementien risteykset ovat olleet vaarallisia. Kahilanniementien risteystä siirretään Kaukaankadun suuntaan, jotta ylämäki risteykseen tullessa loivenisi. Liikenneviraston mukaan Suomessa on yli tuhat erilaista kiertoliittymää. Vuonna 2007 niitä oli noin 500. Toimialajohtaja Pasi Leimi Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että niiden suosion syynä on turvallisuus. Tiehallinnon vuonna 2008 tekemän selvityksen mukaan tavanomaisen risteyksen muuttamisesta kiertoliittymäksi vähensi onnettomuuksia noin 50 prosentilla. Leimin mukaan ympyrässä autoilla on vähemmän mahdollisuuksia osua toisiinsa. Lisäksi ne sujuvoittavat liikennettä. — Hyvin harvoin tulee palautetta, että liikenneympyrät olisivat jotenkin huono asia, sanoo Leimi. Vuoden 2016 toteutetun Lappeenrannan ja Imatran yhteisen liikennekyselyn mukaan asukkaat olivat tyytyväisiä liikenneympyröihin ja toivoivat niitä jopa lisää. Alexandru Simut kertoo, että etenkin sairaalan liikenneympyrästä on tullut kaupungille kiitosta. Sen sijaan Mutkakadun ja Snellmaninkadun risteyksessä olevaa ympyrää on kritisoitu. Tulevaisuudessa esimerkiksi Lauritsalan Hakalissa sijaitseva liikenteenjakaja on suunnitelmissa muuttaa liikenneympyräksi. — Se näyttää liikenneympyrältä, muttei ole. On tärkeää, että autoilija tietää, miten toimia liikenneympäristössä. Hakalin risteys luo eräänlaisen epäjatkuvuuden, kertoo Leimi. Lisäksi Ismo Lindh mainitsee, että suunnitelmissa on tehdä Lauritsalaan ympyrä myös Karjalankadun ja Asemakadun risteykseen, huoltoaseman viereen. Sen aikataulu ja rahoitus ovat kuitenkin vielä auki. Lue koko uutinen:

