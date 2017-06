Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeefest sai aukion ilmaiseksi — Etelä-Karjalassa tapahtumien superviikonloppu Lappeenranta ei peri vuokraa Lappeefestiltä Marian aukion ja Keskuspuiston käytöstä. Kaupunki on tapahtuman yhteistyökumppani ja vaihtoi vuokran näkyvyyteen alueella ja markkinoinnissa sekä perhepäiväisännyyteen ja pääsylippuihin. Etelä-Karjalan kaupunkien tapahtumahinnoittelussa vapautus vuokrasta edellyttää yleensä joko ilmaista tai yleishyödyllistä tapahtumaa. Marian aukio on uusi paikka, ja sitä vuokraa muihin tapahtumiin Lappeenrannan kaupunkikeskusta Lakes. Aukion vuokraaminen on jyvitetty Lakesille, sillä yhdistyksen tehtävä on saada tapahtumia sekä keskustaan että kävelykaduille yritysten läheisyyteen. Lakesin hinnasto Marian aukiolle noudattelee kaupungin toreilta perimiä tapahtumataksoja. Imatran ja Lappeenrannan tapahtuma-alustojen taksoitus on maltillista ja melko yhtenevää. Kallein vuorokausimaksu on Ukonniemen stadionilla Imatralla. Imatra myös porrastaa Lappeenrannasta poiketen paikkojen arki- ja viikonloppuvuokrat. Maisemallisesti maakunnan komein tapahtumamiljöö, Virran puisto, on toistaiseksi varsin edullinen paikka. Imatra Basecampin vuokraaman alueen hinnoittelu todennäköisesti muuttuu tulevissa talousarviokäsittelyissä — ainakin porrastetuksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Lappeefest%20sai%20aukion%20ilmaiseksi%20%E2%80%94%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20tapahtumien%20superviikonloppu/2017122367970/4