Etelä-Saimaa: Lappeefest alkoi tubettajilla —Kerkko fanittaa suosikkejaan hyvän sisällön vuoksi Noin varttia yli kuusi torstai-iltana Lappeenrannan Marian aukiolla kiemurteli pitkä jono. Se on ainakin 150 metrin pituinen, arvioi Suomen Punaisen Ristin päivystysryhmä. Jonon päässä odotteli Paraisilta asti tullut Kerkko Pöyry. — Ainakin tunti tässä menee, arvioi pojan äiti, Virpi Jauhiainen. Poika on selvästi äitiään optimistisempi. — Ainakin puoli tuntia tässä menee, hän sanoo. Kerkko aikoi kuitenkin jaksaa odottaa, menipä siinä sitten minkä aikaa tahansa. Sillä jonon toisessa päässä olivat Jaakko Parkkali ja Herbalisti, suosikkitubettajat. Olivat siellä myös Mansikka ja Hermanni, mutta heistä Kerkko ei niin välittänyt. Jonon päätepisteessä puhelin, kynä ja paperi ovat kovassa kurssissa, sillä siellä oli luvassa yhteisselfieitä ja nimikirjoituksia. Nelipäiväinen Lappeefest alkoi torstaina tubettajilla. He vetivät festivaalilavalla ensin vajaan tunnin shown, ja asettuivat sitten ihailijoidensa kuvattaviksi ja tavattaviksi. Youtube-palveluun videoita tekeviä, ja suureen suosioon nousseita tähtiä saapui seuraamaan huomattavasti perinteistä festivaaliyeisöä nuorempaa väkeä. Joukkoon mahtui monta alle kymmenvuotiasta. Lue koko uutinen:

