Uutinen

Etelä-Saimaa: Koko perheen liikuntapiknik yhdistää eväsretken ja liikuntatapahtuman — tänään Imatralla, maanantaina Lappeenrannassa Imatran urheilutalon pihalle voi tänään suunnata liikkumaan eväspussukan kera. Koko perheen liikuntapiknikin toteuttavat yhteistyössä Imatran kaupungin liikuntapalvelut, Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu (Eklu), Imatran Urheilijat ja SK Vuoksi. Luvassa on monipuolista ja iloista liikuntaa kaupungin liikunnanohjaajien ja urheiluseurojen ohjaamana. Tapahtuma on jatkoa Lasten liikuntamaa -tilaisuuksille, ja sama välineistö on käytössä nytkin. — Välineistöön kuuluu muun muassa ilmapomppumatto, poljettavia tasapainopyöriä ja hyppynaruja. Myös frisbeegolfrata ja ulkoliikuntapuisto ovat liikkujien käytössä, kertoo erityisliikunnanohjaaja Kirsi Mäyrä. Imatran Urheilijat tuo paikalle yleisurheiluvälineitä. Virpi Kaisto IU:sta kertoo, että ohjelmassa on ainakin aitajuoksua, estejuoksua sekä keihäänheittoa pienillä muovikeihäillä. SK Vuoksi pystyttää tapahtuma-alueelle erilaisia temppuratoja. — Pientä kartan kanssa vipellystäkin voi olla luvassa. Muutama rastilippukin siellä saattaa vilahtaa, Anu Pohjamo SK Vuoksesta kertoo. Omat eväät mukaan Liikuntapiknikiin kuuluvat olennaisesti myös eväät. Osallistujia pyydetäänkin ottamaan mukaan omat eväät ja viltti, jonka voi levittää nurmikolle murkinoinnin ajaksi. Kaiston mielestä liikuntatapahtuman ja eväsretken yhdistäminen on hyvä idea. — Jonkunlaiset evääthän täytyy olla joka tapauksessa, kun mukana on pieniä lapsia. Jos keli on sopiva, niin mikäpä olisi tämän kivempi tapa tulla viettämään aikaa perheen kanssa, Kaisto sanoo. Anu Pohjamo toivoo tapahtuman antavan koteihinkin ideoita perheiden yhteisiin puuhiin mökillä tai luonnonhelmassa. — Liikunnan ei tarvitse olla turhan tiukkapipoista, Pohjamo korostaa. Seuraava piknik jo alkusyksyllä Ulkoliikuntamaa -konseptia kokeiltiin ensimmäisen kerran jo viime syksynä Lappeenrannassa. — Silloin heräsi idea, että tapahtumaan voisi liittää mukaan piknikin. Tarkoituksena on, että seuraava liikuntapiknik olisi jo elo-syyskuussa, Kirsi Mäyrä kertoo. Lappeenrantalaiset pääsevät nauttimaan liikuntapiknikistä maanantaina, jolloin vetovastuussa ovat Lappeenrannan liikuntatoimi, Lappeen Riento ja Lappeenrannan Urheilu-Miehet. Liikuntapiknik Imatran urheilutalon pihalla 15.6. kello 17—19 ja Lappeenrannan Kimpisen kentällä 19.6. kello 14—17. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/15/Koko%20perheen%20liikuntapiknik%20yhdist%C3%A4%C3%A4%20ev%C3%A4sretken%20ja%20liikuntatapahtuman%20%E2%80%94%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20Imatralla%2C%20maanantaina%20Lappeenrannassa/2017522369563/4