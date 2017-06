Uutinen

Etelä-Saimaa: IL: Lintujen ruokkimisen kieltävä kyltti huvittaa Lappeenrannassa Sankarihautausmaan viereen keskustaan pystytetty kyltti herättää hilpeyttä Lappeenrannassa, uutisoi Iltalehti. Suomeksi, englanniksi ja venäjäksi lintujen ruokkimisen kieltävän kyltin käännös ei ole mennyt aivan nappiin. Suomeksi ja venäjäksi kyltin teksti on oikein, mutta englanninkielisen lauseen "His forbitten to feed the birds" pitäisi todennäköisesti olla muodossa "It is forbidden to feed the birds". Ensimmäinen lause ei tarkoita oikein mitään. Kyltin tilaajaa ei ole tavoitettu kommentoimaan asiaa. Kaupungin vastaava tiemestari Matti Himmi kommentoi lehdelle, että kyltin taustalla on lintuongelma. Läheisellä bussipysäkillä kyytiä odottavat ihmiset, etenkin venäläisturistit, syöttävät lintuja ja ne kakkivat sankarihautausmaan hautakiville. Lue koko uutinen:

