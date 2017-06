Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalaan haetaan jälleen muutosjohtajaa — maakuntauudistusta valmistelevan työryhmän johtoon valittiin Matti Viialainen Maakuntauudistusta Etelä-Karjalassa valmistelevan virkamiestyöryhmän johto on valittu. Väliaikaiseksi valmistelutoimielimeksi nimetty ryhmä nosti puheenjohtajakseen keskiviikon kokouksessa maakuntajohtaja Matti Viialaisen. Ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja on Lappeenrannan kaupungin edustaja Alina Kujansivu, toinen varapuheenjohtaja Kaakkois-Suomen ELY:n Leena Gunnar ja kolmas varapuheenjohtaja Eksoten Tuula Karhula. Imatraa ryhmässä edustaa Sirkku Sarlomo. Seuraavassa vaiheessa perataan eri toimijoiden eväät viedä uudistusta eteenpäin. Työ vaatii käsipareja, joita nyt kartoitetaan sekä kunnista että muista uuteen maakuntaan linkittyvistä toimijoista. Uutena tehtävänä valmistelutoimielimeen avattiin muutosjohtajan virka, joka laitetaan hakuun lähiaikoina. Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen muutosjohtajana toimineen Aija Tuimalan pesti päättyy kesäkuun loppuun asti. Tuimala on kiinnostunut myös uudesta muutosjohtajan tehtävästä. Valmistelutoimielin johtaa maakuntauudistuksen valmistelua Etelä-Karjalassa siihen asti, kun ensimmäinen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto pääsee aloittamaan työnsä. Ryhmän toiminnan rahoittaa valtio. Lue koko uutinen:

