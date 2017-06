Uutinen

Etelä-Saimaa: Dark Ride Brothers pistää bileet pystyyn Marian aukiolla – Imatralaisbändi tekee ensimmäisen ison festivaalikeikkansa avaamalla Lappeefestin ohjelman lauantaina Dark Ride Brothers -bändi on päättänyt vetää lauantaina Marian aukiolla erinomaisen keikan. Kun Kaija Koo, JVG tai Eppu Normaali saapuvat Lappeefestiin hoitamaan rutiinilla yhden kesän lukuisista keikoistaan, Dark Ride Brothersin tilanne on toinen. — Lappeefest on meidän ensimmäinen iso festarikeikkamme. Olemme valmistautuneet keikkaa varten todella huolellisesti, kitaristi Sven Langbein sanoo. Turvana ei ole edes kotikenttäetua. Bändi nauttii suurta suosiota kotikaupungissaan Imatralla, mutta naapurissa Lappeenrannassa Dark Ride Brothers on monelle vieras nimi. Lappeefestin imatralainen promoottori Tuomas Hallikas näyttää kuitenkin uskovan, että country-vaikutteista rokkia soittavan bändin omaleimainen soundi ja lavaenergia purevat lappeenrantalaisiin. Vauhtia ei ainakaan puutu, sillä kuusihenkisen bändin lisäksi lavalle nousee ryhmä rivitanssijoita. Monen alan ammattilaisia Dark Ride Brothers syntyi kolme vuotta sitten Sven Langbeinin ja Vesa Winbergin jammailun ja tuttavuuden seurauksena. Winberg oli rämpyttänyt sähkökitaraa monissa bändeissä, mutta Langbeinin käteen sopi paremmin akustinen kitara. — Päädyimme jammailemaan akustisesti ja huomasimme, että vitsi, tämähän kuulostaa hyvältä, Langbein kertoo. Saksasta kotoisin oleva Sven Langbein tuli Imatralle alun perin oppiakseen suomea. Ruotsin hän oli ottanut haltuun tekemällä töitä ruotsalaisella luomutilalla. Suomessa hän aikoi tehdä saman ja tarjoutui rengiksi Lankisten maitotilalle Imatralla. Saksaa, venäjää, englantia, ruotsia ja suomea sujuvasti puhuva Langbein päätyi lopulta Imatralle asumaan saatuaan kiinnostavia töitä. Tällä hetkellä hän toimii Imatran kehitysyhtiössä start up -yritysten kehittäjänä. Dark Ride Brothersin riveistä löytyykin monen alan ammattilaisia. Vesa Winberg on Yle Lappeenrannan vastaava tuottaja. Viulisti Juha Oksanen toimii Stora Ensolla yritysvastuutehtävissä. Porukasta löytyy myös LVI-yrittäjä, puuseppä ja sijoitusneuvoja. Myös soittajien ikähaitari on suuri, minkä Langbein bändin kuopuksena kokee rikkautena. — On ihan mahtava oppia näiltä jätkiltä. Ohjelmistoon kuuluu sekä omia biisejä että covereita, kuten Johnny Cashia ja Eaglesia. Coveritkin pistetään kuitenkin kuulostamaan Dark Ride Brothersilta. Vaikka Lappeefestin keikka on bändille haaste, muitakin isoja juttuja on vielä tälle kesälle tiedossa. Heinäkuussa esiinnytään Pioneerifestivaaleilla Korialla. Elokuussa bändi lähtee Saksaan. — Kohokohta on keikka legendaarisessa Kaiserkellerissä Hampurin Reeperbahnilla. Siellä on esiintynyt muun muassa The Beatles. Lue koko uutinen:

