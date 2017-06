Uutinen

Etelä-Saimaa: Työtön pariskunta perusti omat yritykset — nyt ruokolahtelaispariskunnalla on lemmikkieläinkauppa ja metsuriyritys Jani Laitinen oli talven työttömänä. Ja hänen puolisonsa Outi Laitinen oli pitkäaikaistyötön. — Päätettiin yhtenä päivänä, että nyt tempaistaan jotakin, sanoo Outi Laitinen. Tempauksesta syntyi molemmille oma yritys. Toukokuun alusta Jani Laitinen on tehnyt toiminimellä metsäaliurakointia metsänhoitoyhdistykselle ja yksityisille puun kaatoa. Outi Laitinen osti Imatran Citymarketissa toimivan SuperPet-lemmikkieläinkaupan, jota on pitänyt reilun viikon. Yritysostoon piti hakea lainaa Outi Laitinen on ollut kaupan alalla pätkätöissä, mutta yrittäjätaustaa ei ole. Hän hakikin apua Imatran seudun kehitysyhtiöstä ja Finnverasta. — Siellä on rautaiset ammattilaiset, joiden kanssa yrityksen perustaminen ja taloudellisten laskelmien tekeminen kävi vaivattomasti. Oli oikeastaan helppoa. Yritysostoon piti hakea lainaa. — En kokenut yritysostoa riskinä, koska edellinen yrittäjä on jättänyt liikkeeseen vankan pohjan. Tunnemme myös toisemme ja pystyn luottamaan häneen. Outi Laitisen mukaan uusi kauppias tuo mukanaan aina jotakin omaa. Laitinen tekee itse eläinvaljaita, näytillä on kaneja ja myöhemmin tulee kotiinkuljetuspalvelu. Laitinen teki tiedusteluja Jani Laitinen oli taas käynyt aikoinaan kuljetusyrittäjän koulutuksen. Hän ei perustanut tuolloin yritystä, koska alalla on kova kilpailu ja hintataso heikko. — Varmuutta antoi nyt, että tiesin töitä löytyvän metsurialalta. Tein tiedusteluja. Hoidan itse laskutuksen, mutta kirjanpito on tilitoimistossa. Starttirahaa en hakenut, koska se olisi viivyttänyt yrityksen aloittamista. Jani Laitisen ei tarvinnut ottaa yrityslainaa, koska työkalut löytyi pääosin omasta takaa. Myös ongelmapuiden kaatoihin tarvittavat turvaköydet. Kumpikaan ei lähtenyt tuntemattomalle alalle Puolisoista kumpikaan ei lähtenyt tuntemattomalle alalle. Outi Laitinen toimii aktiivisesti monessa lemmikkieläinyhdistyksessä. Laitisten kotoa Ruokolahden Salosaaresta löytyy 7 koiraa, 9 kissaa, 28 kania, 20 hamsteria ja hevonen. — Ala on minulle elämäntapa, enkä tunnekaan olevani töissä. Usko liikkeeseeni on kova. Jään tästä eläkkeelle, vakuuttaa Outi Laitinen. Kymmenen vuotta ennen kuljetusalan töitä, Jani Laitinen oli metsurina. — Halu takaisin oli kova. Nyt kun pääsee metsään töihin, ei edes tunne olevan töissä. Tämä oli mieluinen elämänmuutos ja saa tehdä töitä itselleen. Jani Laitinen auttaa myös lemmikkieläinliikkeessä kun ehtii. Samoin perheen tytär Essi ehtii kiertää kaupan eläimet ja tarkistaa syötävät. — Ja sitten täällä on kokenut työntekijä Sanna Koski, sanoo Outi Laitinen. Laitisista on tullut tänä keväänä täydellinen yrittäjäperhe. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Ty%C3%B6t%C3%B6n%20pariskunta%20perusti%20omat%20yritykset%20%E2%80%94%20nyt%20ruokolahtelaispariskunnalla%20on%20lemmikkiel%C3%A4inkauppa%20ja%20metsuriyritys/2017122367277/4