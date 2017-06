Uutinen

Etelä-Saimaa: Tiurun sairaalan tulevaisuus tyhjänä — Lappeen Riento poisti irtaimiston talkoilla Lappeen Riento aloitti Tiurun sairaalan tyhjennyksen tiistaina. Talkoiden tavoitteena on poistaa sairaalasta kaikki irtaimisto kesäkuun loppuun mennessä. Eilen keskityttiin alakerrokseen. Talkoolaiset kantoivat ja lajittelivat irtotavarat pihalla odottaviin kontteihin. Irtaimisto käsitellään jätteenä. Talkoolaiset olivat varustautuneet kypärin, huomioliivein sekä nenä- ja suusuojuksin. — Sisällä on pimeää, ja seinien pinta on kosteuden vuoksi alkanut putoilla lattioille. Ilma on tunkkainen, Riennon johtokunnan jäsen Juha Heimala kertoo. Riento saa tyhjennysurakasta rahaa lähes 16 000 euroa. Sairaalan omistaja Seniori-Saimaa Kiinteistö Oy pyysi tarjoukset noin kymmeneltä urheiluseuralta. Sairaala on joutunut usein ilkivallan kohteeksi. Ikkunoita on rikottu ja sisään murtauduttu. Sen vuoksi Seniori-Saimaa päätti tyhjentää rakennuksen. — Ilkivallan estäminen on osasyy. Tyhjennyksen taustalla on rakennuksen palokuorman pienentäminen, minkä vakuutusyhtiö määräsi tehtäväksi. Samalla ajateltiin poistaa muukin irtaimisto, Seniori-Saimaan toimitusjohtaja Johanna Alatalo selventää. Tiurun sairaala on suojeltu asemakaavalla. Sen vuoksi osa irtaimistosta säilytetään ja siirretään varastoon odottamaan jatkosuunnitelmia. Irtaimiston tyhjennyksen jälkeen sairaala jää näillä näkymin seisomaan tyhjänä paikalleen. Seniori-Saimaa etsii yhä paikalle jatkokäyttöä ja omistajaa. Johanna Alatalon mukaan rakennuksella on ollut mahdollisia ostajia. Kaupat ovat kaatuneet usein sairaalan suureen kokoon ja peruskorjauksen tarpeeseen. Seniori-Saimaa haki sairaalan asemakaavaan muutosta viime syksynä. — Muutoksessa keskeistä on suojelumerkinnän poistaminen, sillä se estää rakennuksen purkamisen, Johanna Alatalo sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Tiurun%20sairaalan%20tulevaisuus%20tyhj%C3%A4n%C3%A4%20%E2%80%94%20Lappeen%20Riento%20poisti%20irtaimiston%20talkoilla/2017122364497/4