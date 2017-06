Uutinen

Etelä-Saimaa: Simolantien Nesteelle tuleva Burger King avaa ovensa 29. kesäkuuta Lappeenrannassa Lappeenrannan Simolantielle aukeava Burger King -hampurilaisravintola avaa ovensa 29. kesäkuuta. Ravintola toimii Neste K-aseman yhteydessä. — Toivottavasti väkeä tulee paikalle mahdollisimman paljon. Olemme varautuneet siihen henkilökunnan avulla, toteaa kauppias Mikko Korpela. Uutta henkilökuntaa on rekrytoitu kaikkiaan 24 henkeä. Simolantiellä sijaitseva Neste-huoltoasema on parhaillaan remontissa. Uudistunut huoltoasema avautuu Burger Kingin kanssa samana päivänä. Kauppias Korpela odottaa huoltoaseman avaamista jo innolla. — Tunnelma on hyvä. Ei jännitä yhtään, vaan uskon, että homma toimii. Työtä se vain vaatii. Lue koko uutinen:

