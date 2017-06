Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa pestasi David Goodwinin tekemään tulosta, uusiutunut joukkue herättää kannattajissaan kasvavaa mielenkiintoa SaiPan kannattajat katselivat auringonpaisteisella Lappeenrannan satamatorilla David Goodwinin videoituja terveisiä rapakon takaa. SaiPa julkaisi yhdysvaltalaisen hyökkääjän sopimuksen jo perinteeksi muodostuneessa kesän yleisötapahtumassaan. Goodwinin, 25, sopimus kattaa ensi kauden, mutta SaiPalla on optio jatkaa sitä myös kaudeksi 2018—2019. — Meillä on hänen suhteensa ihan kovat odotukset. Ihan kärkiketjujen jätkä, SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa toteaa. Samaan hengenvetoon Tuomenoksa muistuttaa, että tuleva kausi on Goodwinin ensimmäinen ammattilaistasolla. Neljä viime kautta hän pelasi Penn State Universityn joukkueessa Yhdysvaltojen NCAA-yliopistosarjaa ja teki 147 ottelussa 44+84=128 pistettä. SaiPassa Goodwinia odottaa muun muassa tiiviimpi ottelutahti kuin mihin hän on aiemmin tottunut. Tuomenoksan mukaan SaiPalla oli Goodwinin rooliin monta vaihtoehtoa, joita hän kävi läpi päävalmentaja Tero Lehterän kanssa. — Päätimme, että otetaan pelaaja, jolla ei hirveästi ammattilaiskokemusta vielä ole. Tuomenoksan mukaan Goodwinin pestaukseen oli muutama pääsyy. — Goodwin haluaa mennä selkeästi urallaan eteenpäin ja on halukas ja varmasti uteliaskin tekemään töitä. Lisäksi hän on pelannut hyvässä joukkueessa ja pystynyt tekemään aina tasaisesti pisteitä. Lupaava nuori joukkue, jossa on vastuuta jaossa Niko Kuljuntausta katseli Goodwinin ja muiden SaiPan pelaajien esittelyä joukkueen pelipaita yllään. — Uusista hankinnoista huomaa, että harkintaa on käytetty. Goodwiniin en ole vielä itse perehtynyt, mutta pitää alkaa selata kaverin taustoja, kunhan kotiin pääsen. Keltamustien ensi kauden ryhmä vaikuttaa Kuljuntaustan silmiin lupaavalta. — Odotan vielä vähän vahvistuksia lisää, nimenomaan kärkipään ratkaisijoita. Kuljuntausta on seurannut SaiPaa ja käynyt peleissä yläasteikäisestä, eli viitisentoista vuotta. — Joku siinä on, se tunne. Siitä tulee hyvä fiilis ja haluaa kannustaa, vaikka menisi huonostikin. Mukana ollaan niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Paul Lindfors kuunteli SaiPa-hupparissaan mielenkiinnolla varsinkin Tero Lehterän ja Ville Kohon sanoja. Lindfors odottaa SaiPan uudistuneelta joukkueelta viime kautta huomattavasti parempaa menestystä. — Joukkue vaikuttaa nuorelta, kuten Kohokin sanoi. Toivon parasta, että sieltä löytyy vastuunkantajia ja pelaajia, joilla on maalintekotaitoakin. Toivottavasti joukkue pääsee kääntämään peliä nopeasti, kuten uusi valmentaja totesi. Lindfors jäi eläkkeelle kymmenisen vuotta sitten, muutti tuolloin Lappeenrantaan ja on ollut sen jälkeen SaiPan kannattaja yhä enenevissä määrin. — Kolme kautta minulla on ollut kausikortti, kun kyllästyin yksittäisten lippujen ostamiseen. Lue koko uutinen:

