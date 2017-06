Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa hankki amerikkalaisen keskushyökkääjän yliopistosarjasta SaiPa on vahvistanut ensi kauden joukkuettaan amerikkalaisella David Goodwinillä. 25-vuotias keskushyökkääjä siirtyy Lappeenrantaan 1+1-vuotisella sopimuksella yliopistosarja NCAA:n Penn State Universitystä. Vasemmalta laukova Goodwin toimi joukkueen kapteenina viime kaudella keräten 39 ottelussa tehopisteet 11+28. Urheilutoimenjohtaja Antti Tuomenoksan mukaan Goodwin on monikäyttöinen ja hyvin liikkuva pelaaja, joka on ollut joukkueensa kärkipelaajia usean vuoden ajan. — Hyvä lisä joukkueeseemme. Hän on monipuolinen pelaaja siinä mielessä, että hän pystyy pelaamaan sentterinä ja laiturina. SaiPa julkisti tuoreimman sopimuksensa keskiviikon toritapahtumassa satamassa. 178-senttinen ja 86-kiloinen Goodwin lähetti terveisensä videon muodossa. — Olen katsonut videoita YouTubesta, ja peli näyttää hauskalta ja jännittävältä. Iso osa siitä johtuu SaiPan hienoista kannattajista. Odotan innolla että saan olla osa sitä tulevalla kaudella. Sopimus kattaa ensi kauden, ja SaiPalla on optio seuraavasta kaudesta 2018-2019. Lue koko uutinen:

